Готовый умный дом «Систэм Электрик» и ЛАГОМ демонстрируют на Open Village Ural 2026 в Свердловской области

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, оборудовала дом Хюгге уральской строительной компании ЛАГОМ розетками и выключателями из коллаборации с SberDevices специально для выставки Open Village Ural 2026.

Open Village Ural – выставка под открытым небом в жилом поселке, где представлены домовладения с благоустроенными земельными участками и стенды компаний-производителей товаров и услуг, которые показывают работу своих технологий на практике.

Хюгге – флагманский дом ЛАГОМ с продуманной архитектурой для жизни. Большое преимущество такого дома создают функциональные сценарии для всей семьи и инженерные решения, рассчитанные на комфортную эксплуатацию долгие годы.

Для реализации проекта «Систэм Электрик» поставила выключатели, розетки и терморегулятор из серии AtlasDesign Smart, созданной в сотрудничестве с компанией SberDevices. Устройства выполнены в едином дизайне AtlasDesign, легко монтируются, а также автоматизируют управление светом и электроэнергией в доме, не требуя от пользователя сложных настроек.

Устройства AtlasDesign Smart подключаются к российской платформе Умный дом Сбер, благодаря чему могут работать по таймеру или расписанию. Управление осуществляется через мобильное приложение по заданным сценариям и/или голосом с помощью интеллектуальных устройств Сбер. Умные электроустановочные устройства поддерживают протокол Zigbee, который позволяет им работать локально, даже если связь с интернетом отсутствует.

Кроме того, в проекте применяются классические розетки и выключатели AtlasDesign, которые помогли сделать внутреннее пространство более функциональным и комфортным, при этом эффектно дополнив его внутренний интерьер. Изделия серии AtlasDesign – это полностью отечественная разработка, которую компания «Систэм Электрик» производит на собственном заводе «Потенциал» в Республике Марий Эл.