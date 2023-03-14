Инновационный Саммит 2023 пройдет в Москве с 24 по 25 мая

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, проведёт Инновационный Саммит с 24 по 25 мая 2023 года в ОЭЗ «Технополис Москва». Ключевой темой мероприятия станет «Технологическая независимость в новых реалиях».



«Инновационный Саммит зарекомендовал себя как ключевое событие в сфере электроэнергетики и автоматизации, площадкой, где ведущие эксперты по различным направлениям могут открыто обсуждать стоящие перед ними задачи и вызовы, поэтому мне особенно приятно сегодня анонсировать дату и место проведения этого события. В этом году мы рады впервые открыть для гостей двери одной из площадок „Систэм Электрик“ в Технополисе в Москве, на которой мы работаем с 2014 года. На 3000 кв. м мы представим продукты и решения, в том числе российские, разработанные нашими экспертами под потребности российского рынка и уже доступные для клиентов», — отметил генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.



Инновационный Саммит 2023 будет проходить в форматах выставки и деловой программы. Мероприятие станет актуальной площадкой для всех партнеров, работающих в области распределения электроэнергии и автоматизации — дистрибьюторов, производителей щитового оборудования, ОЕМ-партнёров и системных интеграторов, ИТ-реселлеров.



Экспозиция Инновационного Саммита станет центральным элементом мероприятия и продемонстрирует продукты и решения для представителей компаний различных отраслей экономики — нефтегазовой промышленности, металлургии, машиностроения, инфраструктуры, гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, финансового сектора и телекоммуникаций. Также будут представлены программное обеспечение Systeme Soft, электроустановочные изделия и продукция для домашнего применения, сервисные предложения компании.



В «Центре компетенций, разработок и решений по импортозамещению» можно будет ознакомиться с работой заводов «Потенциал», «ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ) и НТЦ «Механотроника», а также достижениями отечественного НИОКР по управлению электроэнергией. Отдельно будет действовать зона для студентов и молодых специалистов, предлагающая возможности для трудоустройства. Во время всего мероприятия будут организованы экскурсии по выставочному пространству с новинками оборудования.



Регистрация



Зарегистрироваться на Инновационный Саммит.



Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации.



Флагманские продукты и новые линейки Инновационного Саммита 2023:



— силовое оборудование низкого и среднего напряжения линейки SystemePact, включающей пускорегулирующую аппаратуру SystemePact M, воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB, автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB, вакуумные автоматические выключатели среднего напряжения SystemePact VCB;

— новые решения для релейной и дуговой защиты, программное обеспечение для автоматизации подстанций

— низковольтные комплектные устройства SystemeBlock и SystemeGear;

— распределительные устройства среднего напряжения SystemeRS и Systeme MVnex;

— преобразователи частоты SystemeVar;

— модульное оборудование City9 Set;

— однофазные ИБП Systeme Electric и трехфазные ИБП серии Uniprom;

— обновленное предложение по системам охлаждения для IT-рынка;

— новые монтажные шкафы и системы распределения питания серии Uniprom;

— розетки и выключатели российского производства.



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