Искусство технологий: ArtGallery стала частью выставки в Новой Третьяковке

«Систэм Электрик» выступает партнером конкурса предметного дизайна, направленного на выявление отечественных дизайнеров интерьера и архитекторов, которые создают объекты для современного дома, переосмысливая традиции русского стиля и сочетая их с актуальными трендами.

Конкурс запустили компания «ОТЕЧЕСТВО» и Союз Дизайнеров и Архитекторов. Местом для этого диалога о будущем выбрана Новая Третьяковка на Крымском Валу – пространство, где хранится крупнейшая коллекция русского искусства XX века, от авангарда и соцреализма до неофициального искусства 1960-1980-х годов и новейших течений.

«Систэм Электрик», как партнер конкурса, поддерживает российских дизайнеров. Эксперты компании провели лекцию «Дизайнерская электрика в современных интерьерах» в Новой Третьяковке в рамках смотра работ участников конкурса.

«Систэм Электрик» также впервые показывает собственные арт-объекты — инсталляции из электроустановочных изделий серии ArtGallery, вдохновленные картинами известных художников, в настоящем музее. Эти работы — «Девушка с жемчужной сережкой» и «Сын человеческий» наглядно демонстрируют, как современные технологии могут служить искусству, создавая мост между прошлым и будущим.

Увидеть картины из выключателей можно будет на церемонии награждения конкурса, которая состоится 31 октября.

Розетки и выключатели ArtGallery созданы специально для дизайнерских проектов, команда «Систэм Электрик» ориентировалась на лучшие образцы классической и современной живописи при их разработке. Помимо современного минималистичного дизайна, серию отличают трендовые цвета, тонкая эстетичная рамка с радиусом скругления углов 2 мм, соответствующая актуальным трендам, и отсутствие перегородок в многопостовых рамках, которое как раз продемонстрировано в инсталляциях.

Палитра ArtGallery состоит из 12 оттенков, что позволяет подобрать подходящее цветовое сочетание для любого интерьера. Розетки и выключатели ArtGallery отмечены престижными премиями «Лучший промышленный дизайн России 2023» и BEST RUSSIAN DESIGN AWARDS 2024.

Благодаря проекту продукты получат новое творческое прочтение, а лучшие работы участников будут опубликованы в ежегодном каталоге мебели и интерьерных решений 2025 года и также представлены в специальной экспозиции в Третьяковской галерее. Для оценки проектов сформировано авторитетное жюри из ведущих экспертов индустрии — признанных дизайнеров, архитекторов, искусствоведов и основателей известных школ дизайна.