Как правильно выбрать теплый пол и термостат для управления им

Егор Богайчук

менеджер по продукции



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Теплый пол — современный способ отопления, который все чаще используется в квартирах и частных домах. Он экономит пространство и позволяет добиться равномерного распределения тепла, а также избежать распространенной проблемы — холодных полов в доме. Рассмотрим типы теплого пола и разберемся, какую систему выбрать для квартиры или загородного дома.

Типы электрического теплого пола

Электрический теплый пол прост и безопасен в эксплуатации, а также способен быстро нагреть помещение. Такая система подключается к термостату, с помощью которого жильцы регулируют ее температуру и режим работы.

Кабельный

Основной рабочий элемент кабельного теплого пола или же кабельной секции — жила с высоким сопротивлением, которая нагревается при подаче напряжения. Мощность такого теплого пола будет зависеть от линейной мощности кабеля и расстояния между витками. Чем ближе витки греющего кабеля друг к другу, тем больше мощность обогрева в Вт/м2. Первым слоем напольного покрытия при монтаже греющего кабеля выступает теплоизоляция, которая закрывается бетонной стяжкой толщиной не менее 3 см, монтажным раствором или армирующей сеткой. Сверху укладывается нагревательный кабель, а затем все снова заливается стяжкой и закрывается декоративным напольным покрытием. В качестве изоляции самого кабеля могут использоваться различные материалы, которые влияют на надежность и долговечность системы теплого пола. Как правило, используются следующие материалы:

Поливинилхлорид (ПВХ, PVC). Один из самых распространенных материалов за счет доступной цены и прочности. Максимальная рабочая температура составляет до +70 °С. Некоторые марки теплого пола имеют повышенную теплоизоляцию с рабочей температурой до +105 °C — это, например, линейка STEP BALANCE. Термопластичный эластомер (TPE). Состав и свойства материала различны у каждого производителя. ТПЭ считается более гибким и термостойким материалом, чем ПВХ, но имеет большую стоимость. Сшитый полиэтилен (XLPE). Характеризуется стойкостью к электрическим проколам и низкой проницаемостью. Рабочая температура – порядка +90-100 °С. Однако некоторые марки сшитого полиэтилена подвержены горению, поскольку не обладают свойством самозатухания в отличие от других материалов. Фторопласт (FEP). Его иногда называют тефлоном. Фторопласт является высококачественным материалом, так как обладает температурой эксплуатации более +200 °С. Он не разрушается под прямыми солнечными лучами, не гниет, не плесневеет и отличается хорошими диэлектрическими свойствами. Данная изоляция, способная защитить кабель от перегрева, применяется с теплым полом STEP TURBO.

Для системы используются одно- и двухжильные кабели. Провода с одной жилой подключаются с обоих концов, а двухжильные — только с одного. Первый вариант более бюджетный, а второй – отличается простотой монтажа и уменьшенным излучением электромагнитного поля за счет сонаправленных потоков.

Важно помнить, что в ходе укладки кабель разрезать нельзя, так как это уменьшит сопротивление цепи и может привести к перегреву системы. Длину кабеля следует тщательно подбирать еще на этапе проектирования теплого пола.

Нагревательные маты

По принципу действия не отличаются от кабельного типа. Нагревательный мат — это готовая электрическая система, в которой греющий кабель закреплен на специальной сетке с равным шагом между витками. Она облегчает монтаж, так как не требует дополнительного расчета и укладки кабеля с соблюдением шага. Размещается в монтажный раствор или под плиточный клей толщиной 5-8 мм.

Нагревательный мат не нуждается в заливке бетонной стяжкой, что позволяет избежать поднятия уровня пола. Для сокращения времени обогрева можно использовать наливной пол — это возможно только в том случае, если производитель материала допускает его использование с теплым полом. Срок службы такого отопления — в среднем 50 лет.

Нагревательные маты выпускаются в рулонах, на которых указана рассчитанная производителем площадь, а также мощность, номинальное напряжение и другие параметры. Для удобства монтажа в некоторых типах продукции предусмотрена специальная клеевая основа. Это, например, теплый пол от Systeme Electric из серии STEP TURBO с площадью обогрева от 1 до 12 м2. Такие нагревательные маты достаточно просто прижать к полу, и они зафиксируются — это упрощает монтаж и избавляет от дополнительных манипуляций.

В случае, если нагревательный мат необходимо установить в узком пространстве или вокруг контура мебели, будь то шкаф или раковина, нужно разрезать сетку, на которой будет расположен кабель, и проложить его как необходимо.

Пленочный

Другое название — инфракрасный теплый пол. Внешне он схож с жесткой пленкой и выглядит как сплошное полотно из прямоугольников черного цвета. Специальная разметка облегчает монтаж и позволяет отрезать лишние фрагменты. Принцип действия заключается в создании инфракрасных волн в графитовых вставках. В отличие от кабельных секций и нагревательных матов инфракрасный пол нагревает не раствор, в который он смонтирован, а саму поверхность пола и объекты на нем.

Главный плюс пленочного теплого пола заключается в сухом монтаже. Он укладывается под ламинат, паркет или любое другое напольное покрытие и не требует заливки бетонной стяжкой. Срок эксплуатации электрических пленочных систем в среднем составляет 15-30 лет.

Стержневой

Стержни объединяются в один рулон (мат) и скрепляются перемычками по аналогии с веревочной лестницей. Именно стержни являются нагревательным элементом, поскольку в них содержится карбоновая смесь. Такой теплый пол обогревает за счет инфракрасного излучения. Однако из-за особенностей конструкции такая система может неравномерно прогревать пол — при хождении босиком легко определить теплые и холодные участки покрытия. Дополнительные недостатки: небольшой срок службы (5-25 лет) и хрупкость стержневых перемычек, что вызывает поломки и требует трудозатратного ремонта. Кроме того, стержневые полы имеют фиксированную ширину — это значит, что в узких помещениях их уложить нельзя. Это объясняет малую популярность стержневых полов.

Расчет мощности электрических полов

Для расчета необходимо вычислить полезную площадь помещения (S) без учета мебели:

S=S комнаты -S мебели

Рекомендуемая мощность систем помещений в жилых квартирах и домах:

Кухня, прихожая, коридор, спальная, гостиная: 130-170 Вт/м 2

Санузлы, лоджия, балкон, помещения на первом этаже: 180-230 Вт/м2

Важно: площадь нагревательного мата не должна быть больше обогреваемой площади пола.

Мощность 130-170 Вт/м2 рекомендована для комфортного обогрева пола. Т.е., если вы любите ходить босиком, ногам будет тепло. Мощность 180-230 Вт/м2 предусмотрена для основного обогрева: греем не только пол, но и само помещение (воздух в нем). Поэтому мы советуем такие системы для влажных или неотапливаемых помещений, например, санузлов или балконов. Часто в ванных нет радиатора, а полотенцесушитель не справляется с высокой влажностью воздуха, что провоцирует возникновение плесени. Правильный теплый пол способен решить и эту проблему.

Для примера подберем нагревательные маты для кухни. Примем, что общая площадь помещения составляет 8 м2, а площадь кухонного гарнитура и другой мебели — 4,4 м2.

S обогрева = 8 – 4,4 = 3,6 м2

Выберем среднюю комфортную мощность обогрева для кухни — 150 Вт/м2. Следовательно, нам нужно подобрать нагревательный мат данной мощности с площадью не более 3,6 м2. Для такой цели подойдет теплый пол STEP BALANCE площадью 3,5 м2.

Если же необходимо установить кабельную секцию, то рассчитать шаг укладки кабеля можно по формуле:

h = S x 100 L

где h — шаг укладки, L — длина кабеля. Длина у различных производителей отличается, она должна соответствовать мощности. Например, для кабеля линейной мощностью 15 Вт/м и длиной 50 м:

h = 3,6 x 100 50 = 7,2 см

Полученное значение — расстояние между витками кабеля, учитываемое при укладке.

Рекомендованный шаг укладки должен составлять 7-12,5 см. При монтаже кабеля в штробы шаг не должен превышать 10 см.

Мощность системы можно рассчитать по следующей формуле:

P = Pкабеля x 100 h = 15 x 100 7,2 = 208 Вт/ м 2

То есть такой греющий кабель обогреет не только пол на кухне, но и само помещение.

Водяной теплый пол

Водяной теплый пол, в отличие от электрического, подходит преимущественно для установки в частных домах. В квартирах старого образца такая система отопления запрещена — это связано с тем, что водяной пол запрещено подключать к единой теплоцентрали. В новых многоквартирных домах некоторые застройщики устанавливают водяной теплый пол еще на этапе строительства. Для этого требуется предварительное проведение расчета давления в общей гидросистеме.

Этот тип отопления считается самым сложным в монтаже. Для укладки труб современные инженеры используют такер или степлер. Инструменты облегчают монтаж, не требуют сварки и пайки фитингов и соединений. Кроме этого, могут использоваться специальные теплоизоляционные плиты для водяного теплого пола, в которых есть выступы для фиксации труб. В деревянных домах водяной теплый пол можно монтировать без бетонной стяжки — в канавки, укрытые теплораспределительными пластинами. Срок службы такого отопления составляет порядка 40-50 лет.

Виды труб:

металлопластиковые — недорогие, простые в монтаже, отлично держат форму;

— недорогие, простые в монтаже, отлично держат форму; из сшитого полиэтилена PEX — изготовлены из более плотного полиэтилена, за счет прочности и пластичности оптимальны для водяного теплого пола, но плохо держат форму;

— изготовлены из более плотного полиэтилена, за счет прочности и пластичности оптимальны для водяного теплого пола, но плохо держат форму; из полиэтилена PERT — схожи с предыдущим типом, но имеют меньший рабочий диапазон температур и давления;

— схожи с предыдущим типом, но имеют меньший рабочий диапазон температур и давления; медные — такие трубы обладают электропроводностью и требуют обязательного заземления, но по сравнению с полимерными имеют больший коэффициент теплопроводности и рабочий ресурс;

— такие трубы обладают электропроводностью и требуют обязательного заземления, но по сравнению с полимерными имеют больший коэффициент теплопроводности и рабочий ресурс; гофрированные из нержавеющей стали — как и медные, требуют заземления, отличаются хорошей теплопередачей и большим сроком службы.

Наиболее выгодным будет сочетание водяного теплого пола и отопительного двухконтурного котла. В первом контуре вода подается для нужд жильцов, а во втором – для поддержания тепла в системе. Это позволяет долго сохранять комфортную температуру в доме, а также легко поддерживать нужные параметры работы с помощью терморегулятора.

Недостатки:

длительное время нагрева;

сложность монтажа;

шум от работы насоса;

увеличение уровня пола из-за большой толщины труб.

Если водяной теплый пол установлен в загородном доме, то зимой появится еще одна проблема. При его отключении на время отсутствия хозяев вода в трубах может замерзнуть и в результате расширения повредить трубу (труба треснет). А если и выдержит, то при подключении нужно будет топить лед в трубах. Также потребуется место для установки коллекторной группы и греющего котла.

Теплый пол и напольные покрытия

Рекомендации экспертов по выбору типа отопления:

Плитка. Здесь оптимальны нагревательные маты или кабельные секции, но можно устанавливать и водяной теплый пол. Лучше всего он сочетается с плиткой и керамогранитом за счет его отличной теплопередачи. Инфракрасный теплый пол использовать нельзя, так как на него нельзя положить слой монтажного раствора. Керамогранит. В этом случае, как и с плиткой, можно установить водяной или электрический теплый пол. Ламинат. Под разный тип ламината подойдет отдельный вид теплого пола. К примеру, под MSPC ламинат подойдут нагревательные маты мощностью 150 Вт/м2, инфракрасный теплый пол или водяной, поскольку такой материал способен выдерживать большую температуру эксплуатации, нежели другие марки ламината. SPC ламинат считается низкотемпературным, такое покрытие может вспучиться при нагреве, однако некоторые марки совместимы с пленочным полом. HDF ламинат чувствителен к высоким температурам и подвержен высыханию, поэтому такой материал совместим только с инфракрасной системой. В случае использования подложки из вспененного полипропилена для ламината нагревательный мат должен быть установлен в слой плиточного клея или наливного пола. Паркет. Как и HDF ламинат, обладает плохой теплопроводностью и подвержен рассыханию. В случае использования деревянных полов лучше остановиться на инфракрасной пленке или маломощных нагревательных матах. Ковролин. Ковровые покрытия можно отнести к самому неподходящему напольному покрытию под теплый пол, поскольку они плохо передают тепло. Некоторые марки ковролина с огнестойким слоем могут выделять вредные вещества в воздух при нагреве. Линолеум. Как и у ковролина, у него возможен неприятный запах при нагреве и выделение вредных веществ. Также линолеум может вздыматься и пузыриться. Под некоторые марки линолеума допускается устанавливать инфракрасный теплый пол.

Следует учитывать рекомендации производителя напольного покрытия — он должен указать, можно ли использовать материал для теплого пола, особенно это относится к паркетам и ламинатам

Какие терморегуляторы выбрать

Существует два основных вида термостатов:

Механические. Просты в управлении, оснащены кнопкой и поворотным регулятором. Такие термостаты недорогие, ими легко пользоваться, за счет чего они подходят для пожилых людей. Электронные. Более сложное и комфортное в эксплуатации устройство с дисплеем, позволяющее полностью контролировать работу системы. В свою очередь, электронные разделяют на программируемые и не программируемые. С помощью программируемых можно устанавливать режим работы по часам. Некоторые модели имеют встроенный датчик температуры воздуха: по таким термостатам можно регулировать не только температуру пола, но и помещения. Среди электронных термостатов чаще встречаются цифровые модели, например, термостат из серии AtlasDesign от Systeme Electric.

механический (слева), электронный (справа)

Терморегулятор может быть встраиваемым или накладным. Первый можно установить в рамку вместе с розеткой или выключателем. Накладной же устанавливается отдельно от прочих устройств. Особым отличием продукции Systeme Electric является совместимость термостатов с другими электроустановочными изделиями. Это значит, что розетки, выключатели и термостаты будут в одной рамке и одном цвете, их легко вписать в интерьер. В этом случае терморегулятор не нужно устанавливать слишком низко к полу, чтобы он не выделялся, а смонтировать вместе с выключателями и прочими электроустановочными изделиями на удобной высоте для пользователя, как правило, это 1 метр от пола и более.

Если терморегулятор имеет встроенный датчик температуры воздуха, то такой лучше устанавливать на высоте около 1,5 метров, иначе показания прибора будут некорректны. При выборе модели нужно учесть мощность: термостаты на 10 А (ампер) подходят под электрический теплый пол общей мощностью до 2300 Вт, термостаты на 16 А — для системы мощностью до 3680 Вт.

Плюсы и минусы

Давайте для наглядности рассмотрим плюсы и минусы всех перечисленных вариантов:

Кабельный. Его преимущества: подходит для большинства напольных покрытий, может укладываться в местах с ограниченным пространством. Единственный минус: трудоемкий монтаж, лучше поручить его специалистам, чтобы все было сделано как надо. Нагревательные маты. Их просто укладывать, заливка бетонной стяжкой не требуется, поэтому уровень пола не поднимается, совместимы с большинством напольных покрытий. Минус: такой вариант стоит дороже кабельного. Стержневой. Его можно укладывать под тяжелую мебель, под распространенные напольные покрытия. Но есть и минусы: в первую очередь малый срок службы по сравнению с другими вариантами. Кроме того, он не подходит для помещений с ограниченным пространством, а также имеет высокий риск повреждений. Инфракрасный. Как и нагревательные маты, не поднимает уровень пола. Еще один плюс: простой монтаж, достаточно отрезать лишние фрагменты и закрыть любым подходящим напольным покрытием без предварительной заливки бетонной стяжкой. Но это и его минус: монтировать в стяжку нельзя. Кроме того, его не рекомендуется укладывать под ковры и мебель (все объекты будут нагреваться), также этот тип не подходит для влажных помещений.

5. Водяной. К плюсам можно отнести низкие эксплуатационные затраты. Также он подходит для большинства напольных покрытий. Минусов у него значительно больше. Во-первых, он не подходит для квартир. Во-вторых, из-за большой толщины системы поднимает уровень пола. И в-третьих, у него трудоемкий и дорогой монтаж.

Подведем итоги. Для большинства жилых помещений подойдет теплый пол мощностью 130-170 Вт/м2, чтобы обогревать напольное покрытие. Для влажных помещений или при отсутствии радиатора отопления рекомендуется теплый пол мощностью 180-230 Вт/м2. Для частного дома оптимальной будет установка водяного теплого пола — в идеале это должно быть запланировано на этапе его возведения. Для квартир с централизованным отоплением выбирайте электрические системы, из которых удобнее всего в монтаже нагревательные маты. Если же используется паркет или ламинат, то выбор – в пользу инфракрасного пола. Терморегулятор стоит выбирать по мощности электрического теплого пола, наличию дополнительных функций и совместимости с рамкой под электроустановочные изделия.