ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датч.,от+5до+35°C,16A,в сб., БЕЛЫЙ
ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датч.,от+5до+35°C,16A,в сб., БЕЛЫЙ
Референс: ATN000138
ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датч.,от+5до+35°C,16A,в сб., БЕЛЫЙ
Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Способ монтажа Скрытой установки
Ширина 86 мм
Высота 86 мм
Глубина 43 мм
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта термостат
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 230 В Переменный ток в 50/60 Гц
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Соединения – клеммы винтовой зажим
Диапазон настройки температуры 5-30 °C
Вес нетто 241 г
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды 5-30 °C
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489585891
|8.6
|8.6
|4.3
|см.
|240
|г.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|13606489585898
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|2.017
|кг.
CAR
|3
|—
|48
|шт.
|23606489585895
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|12.45
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|390
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
Высота 86 мм
Ширина 86 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
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Формат PDF
Размер 476.57 kB
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