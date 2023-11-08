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ATN000138
ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датч.,от+5до+35°C,16A,в сб., БЕЛЫЙ
ATN000138

ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датч.,от+5до+35°C,16A,в сб., БЕЛЫЙ

Референс: ATN000138
Линейка AtlasDesign

ATLASDESIGN ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датч.,от+5до+35°C,16A,в сб., БЕЛЫЙ

Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Способ монтажа Скрытой установки
Ширина 86 мм
Высота 86 мм
Глубина 43 мм
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта термостат
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 230 В Переменный ток в 50/60 Гц
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Соединения – клеммы винтовой зажим
Диапазон настройки температуры 5-30 °C
Вес нетто 241 г
Условия эксплуатации
Рабочая температура окружающей среды 5-30 °C
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895858918.68.64.3 см. 240г.
BB1
28шт.1360648958589823.219.58.9 см. 2.017кг.
CAR
348шт.2360648958589540.424.228.8 см. 12.45кг.
P12
41440шт.12080101.4 см. 390кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
Высота 86 мм
Ширина 86 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Термостат цифровой серии AtlasDesign
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 476.57 kB
Термостат цифровой серии AtlasDesign
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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