Контроль качества на заводе Потенциал

В 2022 году компания Schneider Electric ушла с российского рынка, и перед заводом «Потенциал» в Козьмодемьянске встала серьёзная задача: сохранить безупречное качество и надёжность продукции на своём производстве. Предприятие приняло этот вызов и успешно с ним справилось.

После смены владельца завод не просто удержал прежний курс, он ускорил развитие. На предприятии сохранены принципы управления качеством и продолжается обновление оборудования, внедрение цифровых технологий и усиление системы контроля. Сегодня «Потенциал» наглядно демонстрирует, что российское производство способно быть эталоном надёжности, уверенно отвечая на новые запросы рынка.

На заводе действует многоуровневая система контроля качества, охватывающая весь производственный цикл:

входной контроль сырья;

штамповка и гальваника;

литьё пластмасс;

сборка (автоматическая и ручная);

упаковка с системой машинного зрения;

финальные и периодические лабораторные испытания.

Ключевые зоны контроля качества на производстве

В этой статье мы проведём вас по всем этапам этой «карты качества». Покажем, какие технологии и решения гарантируют, что каждый выключатель и каждая розетка с маркировкой «Потенциал» соответствуют самым высоким стандартам.

Качество начинается с сырья

Первый барьер для любых рисков — входной контроль. Начинается всё с выбора поставщиков: каждый проходит аудит, чтобы подтвердить соответствие стандартам. Затем проверяется само сырьё (металл, пластик и другие материалы) ещё до передачи в цеха с помощью высокоточного оборудования: разрывные машины тестируют металл на временное сопротивление и относительное удлинение, специальные приборы анализируют пластик и упаковку.

На этом этапе особое внимание уделяется толщине и ширине металлической ленты — важные параметры непрерывности работы в штамповочном производстве при массовых объёмах. Металлические компоненты электроустановочных изделий придают прочность и жёсткость конструкции, а также некоторые детали являются токоведущими. Контроль проводится микрометрами, толщиномерами или автоматизированными измерительными станциями. Согласно ГОСТ 14918-2020 для горячеоцинкованного проката, допустимые отклонения составляют всего ±0,05–0,1 мм. Даже такие десятые доли миллиметра влияют на точность штамповки и геометрию готовой детали.

Так закладывается фундамент качества ещё до того, как появится первая деталь.

Андрей Лабутин, директор по качеству и удовлетворённости клиентов:

Для нас важно не просто принять материал на склад, а подтвердить, что он соответствует самым строгим требованиям. На входе действует выборочный контроль: мы быстро выявляем возможные дефекты и запускаем процесс 8D — совместную программу улучшений с поставщиком. Это гарантирует стабильное качество каждой последующей партии.

Такой подход позволяет не только оперативно обнаруживать отклонения, но и повышать производственные стандарты самих поставщиков, минимизируя внутренние потери.

Штамповка и гальваника

На следующем этапе — штамповочный цех. Из металлической ленты за один цикл формируются готовые детали. Перед запуском партии оператор проводит пробный запуск: первые заготовки идут на проверку, чтобы убедиться в точности геометрии и соответствии чертежам. Только потом начинается серийное производство.

После штамповки заготовки поступают в гальванический цех, где получают защитное покрытие, предохраняющее металл от коррозии и продлевающее срок службы. Толщина покрытия контролируется непрерывно, даже малейшее отклонение может сказаться на долговечности изделия.

Литьё пластмасс

Здесь рождается облик будущего изделия: его форма и цвет. Перед началом каждой серии проводится пробный запуск: несколько образцов проверяются, чтобы убедиться, что оборудование отлажено и детали соответствуют требованиям.

Затем вступает в действие визуальный контроль. Рабочие места операторов оборудованы специальным освещением, которое помогает заметить малейшие отклонения от эталона. Проводится сверка деталей с утверждёнными образцами по цвету и геометрии, а также замеры критичных размеров. Это гарантирует, что каждая партия будет соответствовать строгим стандартам внешнего вида.

Сборка

Когда металлические и пластиковые компоненты готовы, они поступают в сборочные цеха. Здесь работают два типа контроля — автоматический и ручной.

Автоматическая сборка применяется для операций, которые можно стандартизировать: закручивание винтов, установка контактов, предсборка узлов. После каждого шага автоматическая система контроля проверяет корректность. Если обнаружена ошибка, узел отбраковывается. Такой подход исключает влияние человеческого фактора и особенно эффективен при массовом выпуске.

Ручная сборка и контроль дополняют автоматизированные процессы и применяются на финальных этапах производства. На этом этапе проводится выборочная проверка ключевых параметров: корректность работы шторочного механизма, результатов электрических испытаний, а также проверка систем тёплого пола на сопротивление и электрическую прочность изоляции.

Особое внимание уделяется моменту затяжки винтов, от которого напрямую зависит качество электрического контакта и безопасность эксплуатации. В соответствии с требованиями ГОСТ он должен составлять 0,8 Н·м. Проверка проводится калиброванными динамометрическими отвёртками, что гарантирует стабильность параметров от изделия к изделию.

Таким образом, автоматизация обеспечивает стабильность и повторяемость производственных операций, а ручной контроль гарантирует надёжность сложных узлов.

Упаковка

Для повышения точности финального контроля завод тестирует передовые технологии. На одной из линий был успешно реализован пилотный проект по внедрению системы машинного зрения. Умные камеры проверяют каждое изделие (маркировку, цвет, комплектацию) и автоматически отбраковывают продукцию при малейшем несоответствии, приблизив уровень брака к нулю. В ближайшее время эта технология будет масштабирована на другие участки производства, чтобы каждое изделие, покидающее завод, гарантированно соответствовало стандартам качества.

Испытательная лаборатория

Завершающая точка на «карте качества» — собственная испытательная лаборатория. Она оснащена современным оборудованием для полного цикла тестов на соответствие российским и международным стандартам. Примеры некоторых испытаний, проводимых на заводе:

климатические испытания (перепады от −50 до +50 °C), тесты на влагостойкость и ускоренное старение;

(перепады от −50 до +50 °C), тесты на влагостойкость и ускоренное старение; проверка включающей и разрывной мощности с напряжением и током на 20 % выше номинала;

испытания на огнестойкость, нагревостойкость и теплостойкость;

испытания на огнестойкость, нагревостойкость и теплостойкость; ресурсные тесты: для розеток — не менее 5 000 циклов, для выключателей — 40 000 циклов.

В соответствии с графиком проверки, составленным на текущий календарный год, в лабораторию попадают готовые изделия, взятые случайным образом с производства. Испытатели берут образцы из разных серий и подвергают их всем видам испытаний. Это позволяет убедиться, что качество остаётся стабильным на всём объёме производства.

На «Потенциале» требования ГОСТа считаются лишь отправной точкой. Завод проводит испытания с запасом прочности минимум в два раза выше стандартов, фактически проверяя продукцию на нагрузки, которые в реальной жизни почти никогда не встретятся. Лаборатория имитирует десятилетия эксплуатации всего за несколько дней. Это не просто формальность для «прохождения проверок», это инженерный подход, цель которого гарантировать безотказную работу розетки или выключателя значительно дольше заявленного срока службы.

Такой подход к обеспечению «увеличенного» качества лежит в основе надёжности продукции «Потенциала» и стал одной из ее отличительных черт. Он позволил заводу не только адаптироваться к изменениям на рынке, но и использовать их как точку роста. Сегодня «Потенциал» демонстрирует, что российское производство способно не просто сохранять, но и последовательно развивать уровень качества, соответствующий международным практикам.