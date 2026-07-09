Кубок «Систэм Электрик» по футболу состоялся в Козьмодемьянске в честь 60-летия завода «Потенциал»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, в этом году провела Кубок Systeme по футболу в Козьмодемьянске (Республика Марий Эл) в честь Дня рождения компании «Систэм Электрик» и 60-летия завода «Потенциал».

Завод «Потенциал» (входит в Группу «Систэм Электрик») был основан в 1966 году. На сегодняшний день это одно из крупнейших предприятий по производству электроустановочных изделий в России и странах СНГ, на котором представлены все этапы проектирования и выпуска розеток и выключателей.

Кубок Systeme проводится ежегодно среди команд, сформированных из сотрудников «Систэм Электрик». На поле встречаются команды Москвы, Санкт-Петербурга, завода «Потенциал» и Сборная регионов.

В этом году спортивный праздник состоялся на стадионе «Юбилейный». Кубок Systeme посетили мэр города Михаил Козлов, представители руководства «Систэм Электрик» и завода «Потенциал». В своих выступлениях они отметили объединяющую атмосферу турнира и преданность сотрудников спортивным традициям.

Особое признание получила династия семьи Каштановых за выдающийся вклад в развитие спортивного движения и популяризацию здорового образа жизни на предприятии.

Для болельщиков и гостей мероприятия была организована специальная развлекательная программа: спортивные эстафеты, аквагрим, фотозоны, выступления местных детских коллективов.

После 6 отборочных матчей в финале сразились команды Москвы и завода «Потенциал». Символично, что в юбилейный для предприятия год победу в серии послематчевых пенальти одержали заводчане!