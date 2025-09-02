Летние мероприятия «Систэм Электрик» по работе со студентами ведущих вузов отрасли состоялись в Москве и Санкт-Петербурге

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, открыла свои двери для студентов, чтобы те могли попробовать свои силы в реальном деле.

В московском офисе два месяца работала Летняя школа стажировок. Ребята погружались в самые разные профессии: пробовали себя в инженерном деле, электронной коммерции, маркетинге, юриспруденции и финансах.

Каждую неделю для них проводили мастер-классы, где опытные сотрудники делились своим профессиональным опытом и рекомендациями для построения карьеры. Стажеры решали реальные бизнес-задачи и увидели изнутри, как работают ключевые подразделения компании.

В этом году в «Систэм Электрик» стажировались студенты и выпускники НИУ «МЭИ», МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ «ВШЭ», РАНХиГС, МГЮА им. О.Е. Кутафина, Финансового университета при Правительстве РФ, РГГУ, Московского Политеха, ГУУ, МТУСИ, МТИ «ВТУ» и УУНИТ (бывший УГАТУ).

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области практику прошли студенты Горного университета. Они побывали в офисе компании, в НТЦ «Механотроника» и на заводе «СЭЗЭМ».

В НТЦ «Механотроника» им показали, как устроено производство полного цикла — от контроля качества до сертификации востребованного отечественного оборудования релейной защиты и автоматики. Особенно интересно было узнать о научных разработках и даже самим попробовать собрать отдельные компоненты и поработать с системой «Цифровой двойник».

Студенты погрузились в работу компании: в офисе они смогли заглянуть «за кулисы», увидеть, как работают некоторые команды, и побывать в демо-зале с современным оборудованием. Особенно ценным стало общение с выпускниками их университета, которые уже построили карьеру в компании — это дало отличную возможность получить советы от тех, кто недавно сам был на их месте.

После этого практика продолжилась на заводе «СЭЗЭМ», где участники прошли весь путь создания продукта — от чертежа до готового устройства. Полученные знания закрепили на практике и во время интерактивной аттестации, что позволило оценить усвоение материала.

Таким образом компания «Систэм Электрик» выстраивает мост между ключевыми вузами страны и современным отечественным производством, способствуя подготовке нового поколения специалистов для высокотехнологичной промышленности.