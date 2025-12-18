Минпромторг РФ подтвердил статус «Сделано в России» для розеток и выключателей AtlasDesign от «Систэм Электрик»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о включении розеток и выключателей серии AtlasDesign в Реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ.

Внесение в Реестр подтверждает высокий уровень локализации производства на заводе «Потенциал» и полное соответствие продукции требованиям, установленным государством для признания ее российского происхождения.

Розетки и выключатели AtlasDesign от «Систэм Электрик» – одна из самых популярных в России серий электроустановочных изделий. Это полностью отечественная разработка, которая производится в Республике Марий Эл уже более 7 лет. Главное преимущество – постоянное обновление. На сегодняшний день доступны около 100 механизмов, устройства для умного дома из коллаборации с компанией SberDevices, решения для открытого и скрытого монтажа, защищенные решения для влажных и пыльных помещений, 5 трендовых дизайнов рамок, 15 востребованных цветовых решений, рамки из натуральных материалов (стекло, металл, бамбук).

«Потенциал» (входит в группу компаний «Систэм Электрик») – завод по разработке и производству электротехнических и электроустановочных изделий с пиковым объемом выпуска более 600 тыс. шт. в сутки. На предприятии трудится свыше 1 700 человек. Уровень локализации производства достигает 97%, а по некоторым группам товаров – 100%.

Среди конкурентных преимуществ предприятия – собственная служба НИОКР и дизайна, сертификация по международным стандартам менеджмента качества (ISO 9001), экологического менеджмента (ISO 14001), менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (ISO 45001), прогрессивные производственные технологии, выпуск уникальных продуктов и масштабная работа по импортозамещению.

В 2024 году на «Потенциале» была выпущена новая серия розеток и выключателей ArtGallery, впервые освоена новая технология производства быстрозажимных клемм для серий ArtGallery, AtlasDesign, Glossa, начался выпуск первого теплого пола от «Систэм Электрик» – STEP TURBO и STEP BALANCE, запущена серия MultiBox – распределительные коробки с мембранными вводами. В 2025 году начались продажи AtlasDesign Smart – умных электроустановочных изделий, разработанных совместно с компанией SberDevices. Продукция предприятия уже два года подряд получает отраслевое признание, включая премию «Лучший промышленный дизайн России», учрежденную при поддержке Минпромторга России.

«Систэм Электрик» продолжает активную работу по получению официального подтверждения отечественного происхождения продукции завода «Потенциал».