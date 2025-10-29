На IT-хакатоне Сбера студенты решали актуальные технологические кейсы от «Систэм Электрик»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) выступила ключевым партнером студенческого IT-хакатона Сбера. Эксперты компании разработали и представили участникам технологические кейсы, основанные на реальных задачах цифровой трансформации.

28-29 октября в Нижнем Новгороде состоялся продуктовый IT-хакатон «AI-импульс», организованный Центром исследования и разработки Сбера. В мероприятии приняли участие более 300 студентов, объединенных в 64 команды из ведущих вузов страны, включая НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, Иннополис, МГУ, МФТИ, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИТМО и другие.

В рамках IT-хакатона «Систэм Электрик» предоставила актуальные бизнес-кейсы в двух треках: студентам предстояло использовать сервисы искусственного интеллекта такие, как нейросеть GigaChat от Сбера, чтобы создать ИИ-помощника для автоматизации подбора продукции компании, а также разработать комплексное решение для мониторинга рекламы в Telegram.

На протяжении всего марафона команды получали консультации от экспертов «Систэм Электрик» и Сбера, которые выступили в роли менторов. Это позволило студентам не только погрузиться в сферу на практике, но и предложить оптимальные решения в соответствии с запросами реального бизнеса.

Заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации «Систэм Электрик» Кирилл Власов:

Для «Систэм Электрик» как технологичной компании работа с молодыми специалистами — это стратегическая инвестиция в реализацию наших цифровых проектов. Партнерство с образовательными учреждениями и всесторонняя поддержка хакатона «AI-импульс» являются частью системного подхода компании к подготовке нового поколения, использующего возможности и инструменты искусственного интеллекта. Участники продемонстрировали не только глубокие знания, но и готовность решать реальные бизнес-задачи, и именно такие навыки важны для создания качественных прототипов новых решений

Исполнительный директор, руководитель центра исследований и разработки Сбера в Нижнем Новгороде Елена Токарева:

Мы объединили 42 команды талантливых студентов, прошедших отбор со всей страны в синергии с экспертизой Сбера, чтобы создать простые AI-решения для сложных бизнес-задач. На защитах проектов участники продемонстрировали интересные решения, которые позволили взглянуть с другой стороны на задачи бизнеса. Это яркое подтверждение потенциала нового поколения, открывающее им путь к успешной карьере. Особая благодарность компаниям-партнерам за предоставленные практические кейсы и ценную экспертную поддержку!

Победителями «AI-импульс» в треках «Систэм Электрик» стали команды:

«Подбор аналогов продукции»

1 место – Команда «404», ННГУ им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород

2 место – Команда «ПанкиХой», НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород

3 место – Команда «Stariy Bog», НИУ ВШЭ, г. Москва

«Мониторинг рекламы в Telegram»

1 место – Команда «Лягушата», ННГУ им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород

2 место – Команда «NexiFy», НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, г. Нижний Новгород

3 место – Команда «Плохой старт! Хороший финиш!», ННГУ им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород