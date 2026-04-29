На площадке «Систэм Электрик» состоялось совещание Минэнерго России по отраслевому заказу для электросетевого комплекса

Выездное совещание под председательством заместителя министра энергетики РФ Евгения Грабчака с участием крупнейших компаний электросетевого комплекса и производителей электротехнического оборудования страны состоялось на площадке «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» (г. Коммунар, Ленинградская область, входит в группу компаний «Систэм Электрик» (Systeme Electric) – разработчика и производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации).

Совещание было посвящено формированию отраслевого заказа на оборудование отечественного производства для нужд российских компаний электросетевого комплекса, стандартизации и типизации электротехнического оборудования, изменениям подходов к инвестиционному циклу, привлечению инвестиций и планированию развития энергосистемы в рамках законопроекта о содействии инфраструктурному развитию в электроэнергетике.

Среди участников – представители Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика», «Системного оператора ЕЭС» «Технической инспекции ЕЭС», ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», ассоциации «ЦИЭТ», АНО «ИИЦ», НСПЭ «Росэлектро», ПАО «Интер РАО», ГУП РК «Крымэнерго», АО «БЭСК», АО «ОЭК» и др.

Замглавы Минэнерго России вместе с представителями компаний «Россети», «Россети Северо-Запад», «Россети Ленэнерго», «РусГидро» и «Сетевой компании» (Республика Татарстан) также ознакомился с новым цехом сборки воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB и производством компактного распределительного устройства с элегазовой изоляцией RME на предприятии «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок», которое специализируется на производстве и импортозамещении электротехнического оборудования среднего напряжения.

Кроме того, участники совещания посетили строящуюся площадку НТЦ «Механотроника» (входит в «Систэм Электрик»), который более 35 лет разрабатывает и производит интеллектуальные устройства релейной защиты и автоматики, в том числе запатентованные электронные расцепители SystemeLogic X, которыми комплектуются аппараты SystemePact ACB.

На совещании Евгений Грабчак отметил, что функционирование энергетического комплекса сегодня требует повышения технологического суверенитета, надежности Единой энергосистемы России, обеспечения отрасли надежной и эффективной продукцией для бесперебойного энергоснабжения потребителей. Как подчеркнул замминистра, устойчивый рост экономики требует опережающего развития энергосистемы, что, в свою очередь, требует запуска нового инвестиционного цикла.

Также были рассмотрены перспективы использования отечественного оборудования при реализации проектов строительства и модернизации энергообъектов. Отдельное внимание уделено разработке и внедрению единых стандартов и типовых решений, формированию сети испытательных центров и единой системы аттестации электротехнического оборудования.

Замглавы Минэнерго РФ: