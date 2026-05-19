На предприятиях «Систэм Электрик» состоялись мероприятия к Всемирному дню охраны труда

На производственных и логистической площадках российской компании «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчика и производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, состоялись мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда. Темой мероприятий в этом году стала «Благоприятная психосоциальная рабочая среда: путь к процветанию работников и сильной организации».

Сотрудники «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» в Коммунаре прошли тренировку по эвакуации со специальными усложнениями – на привычных путях были размещены искусственные преграды. Так организаторы проверили, известны ли сотрудникам альтернативные маршруты.

В НТЦ «Механотроника» в Санкт-Петербурге отработали действия при пожаре, включая практическое использование огнетушителей.

На заводе «Потенциал» в Козьмодемьянске Республики Марий Эл организовали игры и квизы по теме безопасности на рабочем месте.

В логистическом центре в Лобне прошли тренировка по оказанию первой помощи и церемония награждения активистов, предлагающих наибольшее количество идей для повышения уровня безопасности.

Также для всех сотрудников группы компаний состоялся конкурс на креативное решение в области безопасности, в том числе в каждом из корпоративных сообществ «Систэм Электрик» по интересам.

За безопасную работу сотрудников компании лично поблагодарил генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

«Для нас это не формальность, а основа всех решений, и принцип здесь простой: любой несчастный случай можно предотвратить. И это не только про инвестиции и обучение, это про ответственность каждого и осознанный выбор безопасных решений каждый день. Потому что за любым инцидентом всегда стоит человек, а здоровье наших сотрудников – наш безусловный приоритет»