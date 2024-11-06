НИУ «МЭИ» усиливает подготовку специалистов с помощью новых БМРЗ

В этом году во время проведения Инновационного Саммита 2024 было подписано соглашение о сотрудничестве между компанией «Систэм Электрик» и Национальным исследовательским университетом «МЭИ» (НИУ «МЭИ»). Это соглашение направлено на укрепление и развитие взаимодействия организаций в области подготовки высококвалифицированных кадров и выполнения совместных инновационных проектов в образовательной и научной сферах. В рамках данного соглашения НТЦ «Механотроника» передал кафедре электроснабжения промышленных предприятий и электротехнологий (ЭППЭ) НИУ «МЭИ» восемь новых терминалов БМРЗ-150 для модернизации учебной лаборатории «Микропроцессорные защиты и автоматика систем электроснабжения».

На базе микропроцессорных устройств БМРЗ-153-2-Д-УЗТ, БМРЗ-152-2-Д-КСЗ и БМРЗ-152-2-Д-КЛ планируется создание двух лабораторных стендов, которые позволят моделировать нормальные, аварийные и ненормальные режимы работы системы. Стенды будут использоваться для комплексного изучения настройки и функционирования релейной защиты и автоматики трансформаторной подстанции, учитывая широкие коммуникационные возможности терминалов. В будущем на этом оборудовании смогут обучаться не только студенты университета, но и внешние слушатели в рамках совместных образовательных программ НТЦ «Механотроника» и НИУ «МЭИ».

Отметим, что методические указания НТЦ «Механотроника» уже интегрированы и активно применяются в учебном процессе кафедры ЭППЭ НИУ «МЭИ» при изучении релейной защиты и автоматики систем электроснабжения. Таким образом, студенты смогут одновременно изучать теоретическую базу и работать с новейшим оборудованием, обладающим широкими функциональными возможностями и современными программными и аппаратными средствами. Качественная подготовка специалистов требует не только сильного теоретического и методического фундамента, но и использования в учебном процессе новейшего оборудования и программного обеспечения.

Ссылка на источник.