НТЦ «Механотроника» договорился о сотрудничестве с ДонНТУ

25 февраля 2025 года в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о сотрудничестве между Научно-техническим центром «Механотроника» и Донецким национальным техническим университетом (ДонНТУ). Соглашение рассчитано на 5 лет. Это важное событие знаменует начало долгосрочного партнерства, направленного на развитие научной, образовательной и инновационной деятельности в сфере энергетики и подготовки высококвалифицированных кадров.

Основные направления сотрудничества

1. Подготовка специалистов. Стороны будут совместно работать над созданием образовательных программ, которые соответствуют потребностям НТЦ «Механотроника». Это позволит студентам ДонНТУ получать актуальные знания и навыки, востребованные в современной энергетической отрасли.

2. Повышение квалификации и переподготовка сотрудников. НТЦ «Механотроника» сможет использовать научный и образовательный потенциал ДонНТУ для повышения квалификации своих работников, что будет способствовать их профессиональному росту и повышению эффективности.

3. Научно-практическое сотрудничество. В рамках соглашения планируется реализация совместных инновационных проектов, проведение научных исследований и разработка новых технологий, которые будут способствовать развитию энергетической отрасли.

Цели сотрудничества

Соглашение направлено на укрепление связей между наукой и производством, а также на создание условий для подготовки специалистов, способных решать современные задачи в области энергетики. Обе стороны выразили уверенность в том, что их партнерство будет способствовать развитию инноваций и повышению конкурентоспособности российской энергетической отрасли.

