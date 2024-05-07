НТЦ «Механотроника» – генеральный партнер и участник Всероссийской научно-технической конференции

23-24 апреля 2024 года научно-технический центр «Механотроника» в качестве генерального партнера принял участие во Всероссийской научно-технической конференции по релейной защите и автоматизации энергетических систем. Ключевой темой конференции в этом году стал технологический суверенитет России в области РЗА и АСУ ТП.

За два года «Механотроника» прошла большой путь: с середины 2022 года компания была преобразована в центр разработок микроэлектронной продукции для «Систэм Электрик». Целью НТЦ стало не только производство передовых отечественных решений для РЗА, но и реальное импортозамещение в области энергетики и электрораспределения – одного из стратегических направлений Группы компаний. Так за 8 месяцев завершилась разработка и началось производство нового терминала релейной защиты БМРЗ-60-VIP, заменившего покинувшую российский рынок продукцию Schneider Electric (терминалы VIP400 и VIP410) для компактных распределительных устройств RME (ранее RM6).

Для КРУ RME в декабре 2023 года было запущено производство устройств индикации наличия напряжения Systeme VPIS, которые также заменили используемые ранее изделия Schneider Electric. А в апреле 2024 года рынку был продемонстрирован еще один новый отечественный продукт разработки НТЦ – устройство управления и защиты SystemeLogic X для автоматических воздушных выключателей SystemePact ACB, локализация которых продолжается на предприятии «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» («СЭЗЭМ») в Ленинградской области.

О последних разработках НТЦ и опыте перехода на новую компонентную базу, не зависящую от санкционного давления, в своем докладе во время конференции рассказал ведущий инженер Департамента разработок Владимир Смирнов. Тема доклада – «Разработка и производство устройств РЗА на доступной компонентной базе». Вопросы, прозвучавшие из зала после выступления, показали, что далеко не все отечественные производители терминалов релейной защиты успели перейти на новую ЭКБ.

Во время конференции для ее посетителей была организована небольшая выставочная зона. И хотя она уступала по размерам привычным выставкам, экспозиции всех участников получились максимально насыщенными. На стенде «Механотроники» продемонстрировали экосистему SystemeOne для энергораспределения, где новому расцепителю SystemeLogic X отводится одна из ключевых ролей. Это первая российская разработка, не имеющая отечественных аналогов. Почему на корпусе расцепителя появился логотип Лаборатории Касперского, читайте в нашей статье. Кроме того, НТЦ продемонстрировал одну из последних разработок в рамках собственной модернизации – систему автоматического тестирования алгоритмов защит в блоках микропроцессорной релейной защиты БМРЗ. Одноименный доклад представил ведущий инженер Отдела тестирования Иван Панченко.

С докладом также выступил инженер Отдела продуктовой аналитики Даниил Пушкарь. Тема его выступления – «Унификация структуры алгоритмов РЗА для оптимизации процесса разработки встроенного ПО, создания документации, реализации автоматического тестирования и использования данных в CIM-моделях». Обновленные терминалы РЗА флагманской серии БМРЗ-150, которую тоже показали на стенде, были созданы с применением новых подходов.

Кроме того, на стенде продемонстрировали прототип нового регистратора дуговых замыканий ДУГА-О3. Новинка впечатлила гостей и участников конференции – оптимальное сочетание широкого функционала устройства в компактном металлическом корпусе.

Подробно о новом регистраторе ДУГА-О3, обновленных терминалах БМРЗ–150 и морском исполнении ОМ3Т3 для БМРЗ и ДУГА-О рассказала на закрытой сессии Надежда Макина, менеджер по продуктам Департамента маркетинга.

