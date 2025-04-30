НТЦ «Механотроника» – генеральный партнер выставки «РЕЛАВЭКСПО»

Опубликовано: 30.04.2025

НТЦ «Механотроника» стал генеральным партнером VIII международной научно-практической конференции и выставке «РЕЛАВЭКСПО-2025», которая состоялась 22-24 апреля в г. Чебоксары.

На стенде были представлены:

  • микропроцессорные блоки релейной защиты БМРЗ-150 и БМРЗ-150-Е;
  • регистратор дуговых замыканий ДУГА-О2 Нео;
  • система распределенного ввода-вывода БМРЗ-УРП;
  • реле контроля изоляции РКИ-МТ;
  • шкаф быстродействующего автоматического ввода резерва ШЭ-МТ-062 (ШБАВР);
  • шкаф оперативной блокировки разъединителей ШЭ-МТ-134 (ШОБР);
  • шкаф защиты ближнего резервирования (ЗБР);
  • российский программный комплекс для создания автоматизированной системы управления технологическим процессом подстанции WebScadaMT;
  • воздушный автоматический выключатель SystemePact ACB с российским электронным расцепителем SystemeLogic X;
  • модуль быстрой замены Sepam на базе БМРЗ-150;
  • микропроцессорный блок релейной защиты БМРЗ-60-VIP;
  • демонстрационный программно-технический комплекс «Цифровой двойник»;
  • «морская» линейка блоков БМРЗ;
  • индикатор наличия напряжения Systeme VPIS.

Эти три дня были невероятно насыщенными. Эксперты НТЦ презентовали все новинки, участвовали в деловой программе научно-практической конференции; провели технический семинар; продуктивно поработали и завели множество полезных знакомств. Спасибо всем, кто был с нами! Отдельная благодарность организаторам и гостеприимной Чувашии!

До встречи в 2027 году!

