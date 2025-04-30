НТЦ «Механотроника» – генеральный партнер выставки «РЕЛАВЭКСПО»

НТЦ «Механотроника» стал генеральным партнером VIII международной научно-практической конференции и выставке «РЕЛАВЭКСПО-2025», которая состоялась 22-24 апреля в г. Чебоксары.

На стенде были представлены:

микропроцессорные блоки релейной защиты БМРЗ-150 и БМРЗ-150-Е;

регистратор дуговых замыканий ДУГА-О2 Нео;

система распределенного ввода-вывода БМРЗ-УРП;

реле контроля изоляции РКИ-МТ;

шкаф быстродействующего автоматического ввода резерва ШЭ-МТ-062 (ШБАВР);

шкаф оперативной блокировки разъединителей ШЭ-МТ-134 (ШОБР);

шкаф защиты ближнего резервирования (ЗБР);

российский программный комплекс для создания автоматизированной системы управления технологическим процессом подстанции WebScadaMT;

воздушный автоматический выключатель SystemePact ACB с российским электронным расцепителем SystemeLogic X;

модуль быстрой замены Sepam на базе БМРЗ-150;

микропроцессорный блок релейной защиты БМРЗ-60-VIP;

демонстрационный программно-технический комплекс «Цифровой двойник»;

«морская» линейка блоков БМРЗ;

индикатор наличия напряжения Systeme VPIS.

Эти три дня были невероятно насыщенными. Эксперты НТЦ презентовали все новинки, участвовали в деловой программе научно-практической конференции; провели технический семинар; продуктивно поработали и завели множество полезных знакомств. Спасибо всем, кто был с нами! Отдельная благодарность организаторам и гостеприимной Чувашии!

До встречи в 2027 году!

Ссылка на источник.