НТЦ «Механотроника» исполнилось 35 лет

НТЦ «Механотроника» отмечает 35-летний юбилей. Мы прошли большой путь, преодолели множество трудностей, решили тысячи непростых задач, все эти действия стали частью нашей истории успеха и привели нас к тому, что сейчас мы являемся одним из лидеров на рынке релейной защиты и автоматики.

Спасибо каждому сотруднику за преданность делу, клиентам – за доверие, партнерам – за сотрудничество! Впереди у нас новые горизонты и амбициозные планы. Мы продолжаем развиваться, совершенствоваться и создавать новые возможности для наших сотрудников, клиентов и партнеров.

Предлагаем Вам погрузиться в нашу историю и узнать о планах на будущее в этой статье.

