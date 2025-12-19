Оборудование «Систэм Электрик» используется на современных объектах недвижимости в Кировской области

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, поставляет электротехническое оборудование для проектов компании «Кировский ССК». Партнерство направлено на создание технологичных и безопасных объектов недвижимости, что способствует формированию комфортной среды для жизни и работы в регионе.

Строительная компания «Кировский ССК» – один из крупнейших застройщиков г. Кирова и Кировской области, который ведет строительство и продажу жилой и коммерческой недвижимости. Возведение зданий компания осуществляет из строительных материалов собственного производства.

При строительстве объектов активно применяется продукция «Систэм Электрик». В числе наиболее востребованных решений – коммутационно-защитные аппараты и компоненты для щитов распределения электроэнергии бренда Dekraft, а также розетки и выключатели, выпускаемые на заводе «Потенциал», одном из крупнейших производителей электроустановочных изделий в России и СНГ.

Использование надежного электрооборудования «Систэм Электрик» в жилых комплексах «Малахит», «Скандинавия», Prime, «4 СТИХИИ» и многих других объектах Кировского ССК позволяет обеспечить высокий уровень безопасности и энергоэффективности объектов. Это гарантирует бесперебойную работу инженерных систем на протяжении всего срока эксплуатации зданий.