Оборудование «Систэм Электрик» обеспечивает стабильность производства продуктов для «Кофемании»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, поставила оборудование для стабильной работы производственного комплекса сети «Кофемания».

Производственный центр площадью около 15 тыс. м² находится в Москве и занимается подготовкой полуфабрикатов для столичных ресторанов «Кофемания», открывшихся в 2001 году. В более чем 40 гастрономических заведениях Москвы и Московской области удачно сочетаются атмосфера уютной кофейни и ресторана высокой кухни.

Стабильную работу комплекса обеспечивают воздушные автоматические выключатели SystemePact, которые производятся на заводе «СЭЗЭМ» в Ленинградской области (входит в Группу компаний «Систэм Электрик»). Аппараты применяются для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю. Кроме того, для защиты сетей были применены автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB.

Также для систем распределения электроэнергии в производственном комплексе было разработано уникальное сложное решение с применением шинопровода SystemeLine B.

Помимо этого, при разработке технического решения применены устройства бренда Dekraft (входит в «Систэм Электрик»).