Подтверждена совместимость WebScadaMT и Kaspersky Industrial CyberSecurity

НТЦ «Механотроника» и «Лаборатория Касперского» провели всесторонние тесты на совместимость продуктов Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes и Kaspersky Industrial CyberSecurity for Linux Nodes с программным комплексом WebScadaMT. Тесты проводились на испытательном стенде, предоставленном компанией Systeme Soft. В результате проведенных испытаний было установлено, что продукты с учетом их индивидуальных системных требований являются совместимыми и могут использоваться в составе единой системы. Установка и использование программных продуктов в рамках единой системы способствует выполнению основных требований, предъявляемых к информационной безопасности в автоматизированных системах управления объектов энергосистем.

KICS for Networks – специализированный продукт промышленного класса, предназначенный для мониторинга промышленных сетей. Являясь частью решения Kaspersky Industrial CyberSecurity, продукт обеспечивает обнаружение угроз информационной безопасности пассивным образом на основе получаемой копии сетевого трафика.

KICS for Nodes является специализированным средством защиты технологических АРМ и серверов на базе ОС Microsoft Windows в промышленных системах управления от угроз информационной безопасности.

KICS for Linux Nodes осуществляет защиту от угроз информационной безопасности серверов и рабочих станций систем промышленной автоматизации под управлением ОС Linux.

WebScadaMT – это веб-ориентированный кроссплатформенный программный комплекс, предназначенный для создания автоматизированной системы управления технологическим процессом подстанции.

Менеджер по продуктам автоматизации НТЦ «Механотроника» Евгений Коломиец:

В рамках текущей волны импортозамещения решений для цифровизации подстанций и энергосистем обеспечение кибербезопасности является неотъемлемой частью любого проекта внедрения систем автоматизации, что накладывает обязательства по применению определенных инструментов и технологий. Подтверждение совместного использования программных продуктов компаний НТЦ «Механотроника» и «Лаборатория Касперского» дает возможность создавать комплексные кибербезопасные решения для электроэнергетики.

Руководитель экспертной группы по системам промышленной безопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Палтов:

Электроэнергетика – одна из наиболее критичных отраслей, бесперебойная работа которой имеет существенное значение для общества и экономики страны. От нее зависит работа предприятий, больниц, школ, транспорта, она имеет высокую социальную значимость. Специализированные средства защиты, обеспечивающие информационную безопасность объектов автоматизации в отрасли, должны исключать негативное влияние или внесение задержек в их работу. Тщательная проверка совместимости решений призвана не только повысить уровень безопасности защищаемых систем, но и обеспечить непрерывность их работы.

