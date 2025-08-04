Блоки микропроцессорные релейной защиты БМРЗ успешно прошли сертификационные испытания на соответствие требованиям СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования». Получен сертификат СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ».

НТЦ «Механотроника» на протяжении многих десятилетий является надежным и ответственным поставщиком уникальных решений (БМРЗ-0,4 и др.) по оснащению микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики энергообъектов ПАО «Газпром».

Надеемся на дальнейшее долгосрочное и плодотворное сотрудничество!

