Преимущества и особенности монтажа скрытой и открытой проводки

Способ прокладки кабеля во многом определяет условия его эксплуатации. Именно поэтому при его монтаже важно учитывать особенности помещения, требования жильцов или персонала, а также многие другие нюансы. Наш сегодняшний материал расскажет об отличиях скрытой и открытой проводки, требованиях к монтажу и преимуществах каждого вида.

Поговорим о скрытой проводке

Это именно тот тип прокладки электросети, который присутствует в большинстве домов. Здесь кабели скрыты в стенах и полностью незаметны. Их укладывают в специальные штробы — углубления в стене, имеющие глубину до 5 см. Готовая линия закрывается слоем шпатлевки, а затем полностью маскируется обоями или другой отделкой. Без штробления кабель можно проложить в пустотах перекрытий или между гипсокартонными стенами.

Скрытая проводка монтируется на этапе строительства или капитального ремонта здания или квартиры. Здесь провод, как и в любом другом типе бытовой электросети, идет от распределительного щита к розеткам и выключателям. Скрыть кабельную трассу с сохранением отделки невозможно — это нарушит целостность практически всех стен. Именно поэтому монтаж обычно проводят после черновой штукатурки: так места штробления маскируются, а подрозетники в стене выравниваются по уровню штукатурки. В случае монтажа гипсокартона прокладка линии возможна после его установки, но здесь разводка электрики будет осложнена металлопрофилем, в которому крепится ГВЛ.

Нормы и требования

Скрытая прокладка кабеля выполняется в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ, редакция 7)1 и ГОСТ Р 50571.5.52 «Электроустановки низковольтные»2. В документах указано следующее:

скрытая проводка выполняется в каналах строительных конструкций и замоноличенных трубах;

в горючих материалах скрытая проводка обязательно помещается в гофры или короба;

любые кожухи для кабеля должны быть изготовлены из негорючих материалов;

короба или трубы должны быть полностью смонтированы до протяжки в них проводов;

кабель, установленный под подвесным потолком, считается скрытым и должен быть проложен в металлических трубах или закрытых коробах;

каждая линия должна быть сменяемой, то есть иметь возможность замены проводов;

в помещениях с высоким уровнем влажности рекомендована скрытая прокладка кабеля, реже встречается открытая в неметаллических коробах;

в зрительных залах театров и кинотеатров следует выполнять скрытую сменяемую проводку.

Плюсы и минусы

Преимущества метода:

сохранение интерьера — нет лишних элементов, которые создают визуальный шум;

Основными недостатками скрытой проводки считаются трудоемкость ее монтажа и сложность ремонта. Тем не менее, она имеет отличные эксплуатационные характеристики, поэтому используется в большинстве зданий.

Чем отличается открытая проводка

Открытый тип прокладки кабеля встречается реже. Этот метод подразумевает укладку проводки по поверхности стены и используется в случае невозможности или нецелесообразности скрытой прокладки. Провод в этом случае помещается в гофры, кабель-каналы, трубы или электротехнические плинтусы, а также подвешивается к потолку или закрепляется на поверхности специальными скобами или кронштейнами.

Объекты, для которых актуальна открытая электропроводка:

дома из деревянного бруса — стены в таких строениях непригодны для штробления;

Требования к открытой кабельной системе

Особенности монтажа и эксплуатации открытой проводки регламентированы теми же документами, что и для скрытой электросети. В них указано следующее:

каждый короб для прокладки проводов должен быть заполнен не более чем на 40 %;

допускается прокладка нескольких параллельных линий в одном кабель-канале (при использовании проводов, предназначенных для групповой укладки);

короба должны быть выполнены из негорючих материалов;

электропроводка выполняется сменяемой;

короба, устанавливаемые в сырых помещениях, должны быть влагостойкими.

Плюсы и минусы

Достоинства метода:

простота монтажа — кабель в доме можно проложить даже после косметического ремонта;

Недостатками открытой проводки считаются ограниченность условий эксплуатации, сокращенный срок службы кабеля и повышенный риск возгорания. Также она может выглядеть неэстетично.

Открытая проводка в интерьере

При должном подходе даже открытый тип проводки можно гармонично вписать в интерьер. Полностью скрыть кабель-каналы не получится, но их можно подобрать к дизайну помещения.

Например, серия MultiSet от Systeme Electric выполнена в четырех цветах и двух типоразмерах, а также имеет арочную форму, что выгодно отличает ее от традиционных квадратных пластиковых коробов. В комплект входят специальные проводники, с помощью которых легко собрать трассу без применения дополнительных инструментов.

Арочные кабель-каналы MultiSet

Для общественных заведений в стиле лофт или индастриал неплохим решением будет прокладка кабеля в металлических трубах. Это будет выглядеть необычно и современно, привлекать внимание посетителей и создавать нужную атмосферу. Для квартир такой вариант, конечно, не подойдет. А вот в домах из бруса можно использовать витой декоративный кабель в стиле ретро: он выглядит достаточно привлекательно и не требует использования кабель-каналов.

Советы профессионалов

Эксперты Systeme Electric подготовили для вас рекомендации, которые пригодятся во время проведения электротехнических работ:

разрешено комбинирование скрытой и открытой электропроводки;

соединения проводов должны находиться в распределительных коробках ;

; изоляция кабеля не должна иметь повреждений;

распределительный короб в доме следует устанавливать не на потолке, а на стене;

открытую электропроводку в детской комнате в целях безопасности лучше всего прокладывать как можно выше;

поворот кабеля независимо от метода прокладки должен быть строго под углом 90°.

Blanca о/у коробка распределительная IP42

Подведем итоги

В большинстве случаев предпочтение следует отдавать скрытой электропроводке. Несмотря на сложность монтажа, у нее намного больше преимуществ, в том числе повышенная безопасность эксплуатации.

Открытую кабельную систему выбирают в случае невозможности или нецелесообразности установки скрытой электросистемы. Она проста в исполнении, экономична и может быть проложена после отделки комнаты.

В некоторых случаях совмещают скрытый и открытый (прямой) монтаж. Например, в стенах и в полу в гофре под стяжку может быть проложена скрытая проводка, а на потолке — открытая. Это возможно при условии негорючей поверхности или при прокладке кабеля в гофре под фальшпотолок (натяжной потолок).

На стабильность эксплуатации любой электросети влияет правильность ее установки. За проектированием и монтажом проводки мы настоятельно рекомендуем обращаться к профессионалам, которые организуют электрическую систему дома или квартиры в соответствии со всеми нормативными требованиями.

