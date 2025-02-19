Продлена аттестация ПАО «Россети»

Устройства релейной защиты и автоматики серии БМРЗ, а также шкафы релейной защиты и автоматики серии ШЭ-МТ, разработанные и произведенные Научно-техническим центром «Механотроника», успешно прошли испытания на соответствии стандартам ПАО «Россети». Аттестационная комиссия вынесла решение о продлении действующей аттестации на устройства и шкафы релейной защиты и автоматики до 07.02.2030 г. По результатам проведенной проверки оборудование получило положительное заключение и рекомендовано к дальнейшему применению на объектах ПАО «Россети».

Продление аттестации продукции НТЦ «Механотроника» подтверждает ее высокое качество и соответствие установленным техническим требованиям и стандартам ведущей электросетевой компании России.

