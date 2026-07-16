Производство модульного оборудования Systeme Electric

Delixi Electric - завод-изготовитель Nº1 в Китае оборудования конечного распределения. Он базируется в Китае и имеет 5 производственных площадок и 8 заводов, которые сертифицированы по международной системе менеджмента качества ISO. Здесь производится модульное оборудование Systeme Electric.

Автоматизация оснащения достигает 97% — благодаря этому мы выпускаем сотни млн полюсов ежегодно. В компании есть 5 испытательных лабораторий, 5 собственных R&D-центров, оформлены около 1500 патентов. Благодаря такой экспертизе мы способны производить качественное оборудование в трёх ценовых сегментах:

Dekraft — широчайший ассортимент оснащения для жилищных, гражданских и промышленных объектов;

City9 Set — проверенная временем платформа для качественной сборки в жилищном и гражданском строительстве;

Systeme 9 — флагманская серия для критически важных объектов. В ролике узнаете важные факты о партнёрском производстве. Например, как контролируется качество конечной продукции.

В ролике узнаете важные факты о партнёрском производстве. Например, как контролируется качество конечной продукции.