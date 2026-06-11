«Систэм Электрик» и «Элек.ру» запустили проект «Сделано в России» на ЭЛЕКТРО-2026

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, и многопрофильный медиаресурс для участников электротехнического рынка «Элек.ру» запустили новый информационный проект «Сделано в России».

Анонс проекта состоялся в рамках экспертной сессии на выставке ЭЛЕКТРО-2026. Цель создания – дать рынку прозрачный, надежный инструмент, который поможет консолидировать отечественные предложения в области энергетики, распределения электроэнергии и автоматизации.

Сессия «Сделано в России. Уровень локализации электротехнического оборудования. Заявка на технологическое лидерство» была посвящена обмену опытом, процессам разработки и создания отечественной продукции, а также ответам на серьезные вызовы, с которыми столкнулась отрасль.

Представители ГК «Систэм Электрик» и другие участники рассказали, на каких позициях в контексте локализации находятся сегодня отечественные производители, появились ли у них реальные инновационные разработки, какие из этих разработок добрались до серийного производства, и способны ли российские компании сделать заявку на технологическое лидерство.

Эксперты «Систэм Электрик» представили подход к локализации двух флагманских продуктов производства завода «Систэм Электрик Завод Электромоноблок» (Ленинградская область) – компактного распределительного устройства с элегазовой изоляцией RME и воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB с блоком управления SystemeLogic X.

В ходе дискуссии участники выделили наиболее важные факторы, которые позволят не только углубить локализацию, но и добиться технологического лидерства – отказ от поиска временных обходных путей и инженерный подход как приоритет, высокий контроль качества, обеспечивающий долгосрочную работу оборудования и безопасность, прозрачный диалог с органами государственной власти.