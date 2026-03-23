«Систэм Электрик» и фонд «Семья вместе» провели совместную донорскую акцию

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, организовала корпоративный День донора при участии Центра крови им. О.К. Гаврилова и благотворительного фонда «Семья вместе».

Ключевой проект фонда «Семья вместе» – Семейный дом, бесплатная гостиница для семей при медицинских учреждениях. В 2026 году фонд откроет первый в Москве Семейный дом, который расположится на территории Детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой. В нем родители смогут жить со своими детьми во время их лечения, дарить им поддержку и быть рядом без финансовых трат на проживание. Ранее «Систэм Электрик» направила фонду более 400 розеток и выключателей для оснащения Семейного дома.

«Систэм Электрик» регулярно организовывает Дни донора в Москве для сотрудников компании и организаций соседних офисов. В этом году у доноров была возможность не только сдать кровь, но и поддержать проекты фонда «Семья вместе», удвоив свои добрые дела, и пожертвовать средства на обустройство и развитие Семейных домов. Фонд также подготовил для доноров сладкие угощения, чтобы сразу после сдачи крови участникам было проще восстановить уровень глюкозы.

По итогам акции в качестве доноров выступили 49 человек, а объем сданной крови составил более 22 литров. Участники мероприятия также ознакомились с информацией о работе фонда и сделали свой вклад в работу фонда, направив средства на поддержку семей, проходящих через сложные испытания.

Донорство – одна из ключевых областей социального партнерства в «Систэм Электрик». Сотрудники компании регулярно участвуют в мероприятиях, проводимых совместно с Центром крови имени О.К. Гаврилова и просветительских онлайн-вебинарах, посвященных этой теме. На акциях по донации крови, организованных «Систэм Электрик», уже собрали более 120 литров крови.