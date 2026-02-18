«Систэм Электрик» и НИУ МГСУ договорились о сотрудничестве в сфере развития инноваций и подготовки кадров

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, и Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ) заключили соглашение о развитии долгосрочных партнерских отношений. Документ подписали первый заместитель генерального директора по рынкам «Энергетика и Автоматизация» «Систэм Электрик» Николай Ладыгин и ректор НИУ МГСУ Павел Акимов.

НИУ МГСУ – ведущий строительный университет России, реализующий масштабные образовательные и научные проекты в области строительства, архитектуры и управления инженерной инфраструктурой.

«Систэм Электрик» уже взаимодействует с вузом по ряду инициатив, а заключенное соглашение обеспечит развитие двух ключевых направлений: цифрового – с внедрением и развитием автоматизированных систем управления зданиями для повышения энергоэффективности и надежности объектов, и образовательного – ориентированного на подготовку студентов и молодых специалистов, востребованных в современной строительной и инженерной отрасли.

Переход сотрудничества на новый уровень расширяет перспективы для интеграции бизнеса и образования, а также способствует развитию отечественных технологий в сфере автоматизации инженерных систем и цифрового управления инфраструктурой.

Заключение стратегического соглашения с НИУ МГСУ знаменует важный этап сотрудничества. В рамках академического партнерства компания и вуз сфокусируются на формировании профильных компетенций у студентов и молодых специалистов в области цифровизации строительного сектора, поспособствуют разработке импортонезависимых технологий и развитию кадрового резерва для устойчивого развития отрасли.