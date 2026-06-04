«Систэм Электрик» и «Россети Ленэнерго» подписали соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве на ПМЭФ-2026

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, и «Россети Ленэнерго» подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о реализации совместных проектов в сфере науки и развития инноваций.

Подписи под документом поставили генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев и генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Соглашение предусматривает долгосрочное партнерство, направленное на совершенствование отечественной производственной базы электротехнического оборудования, повышение надежности электрической сети, а также научно-техническое и инновационное развитие отрасли.

Ключевым направлением сотрудничества является развитие электросетевого комплекса и модернизация электрической сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Для достижения поставленных целей компании договорились о реализации совместных инновационных проектов, об обмене критически важной научно-технической информацией, организации и проведении научно-технических конференций и семинаров, участии представителей сторон в научных и консультационных советах, а также о создании совместных рабочих групп.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

Cотрудничество с „Россети Ленэнерго“ – это важный шаг к объединению наших компетенций для развития производства надежного российского электротехнического оборудования. Совместная работа над инновационными проектами позволит укрепить технологический суверенитет и создать надежную основу для модернизации электросетевого комплекса

Генеральный директор «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин:

Эффективное взаимодействие с российскими производителями оборудования – важнейший фактор развития электросетевого комплекса. С «Систэм Электрик» мы сотрудничаем уже много лет, успешно применяем разработки компании на своих объектах. Соглашение создает новые возможности для совместного внедрения передовых отечественных решений в энергосистемах Петербурга и Ленобласти, укрепления технологической независимости и повышения надёжности электроснабжения потребителей регионов