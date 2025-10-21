«Систэм Электрик» модернизирует лабораторию в НИУ «МЭИ»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации модернизирует лабораторию микропроцессорных защит и автоматики систем электроснабжения кафедры «Электроснабжения промышленных предприятий и электротехнологий» (ЭППЭ) Национального исследовательского университета «МЭИ».

Между компанией и вузом действует соглашение, направленное на сотрудничество в научной сфере и реализацию инновационных проектов, таких как разработки оборудования и программного обеспечения (ПО).

В рамках академического партнерства кафедре ЭППЭ передали необходимое оборудование: новейшие микропроцессорные блоки релейной защиты БМРЗ-150, лицензии на российское программное обеспечение WebScadaMT и комплекс «Цифровой двойник», а также модульное, силовое и щитовое оборудование бренда Dekraft.

На базе оборудования были разработаны 7 универсальных лабораторных стендов «Микропроцессорное устройство релейной защиты» и программно-технический комплекс для проверки и испытаний устройств релейной защиты и автоматики. Они позволяют студентам осваивать навыки наладки терминалов БМРЗ, параметрирования защит для всех видов присоединений 6-35 кВ, проверки алгоритмов работы автоматики, а также интеграции терминалов в SCADA-системы и изучения современных коммуникационных протоколов.

Кроме того, на кафедре ЭППЭ реализуется проект создания лабораторного комплекса «Высокоавтоматизированная подстанция». Разработанные решения при консультационно-методическом сопровождении специалистов НТЦ «Механотроника» (входит в «Систэм Электрик») уже внедрены в учебный процесс и применяются при подготовке бакалавров и магистрантов по направлению «Электроэнергетика и электротехника». Преподаватели кафедры активно используют не только сами лабораторные стенды, но и методическую документацию, цифровые материалы и программные инструменты.

В целях повышения эффективности подготовки кадров в феврале заведующий кафедрой ЭППЭ прошёл обучение в Учебном центре НТЦ «Механотроника», а летом 2025 года обучающийся кафедры успешно прошел производственную практику на базе НТЦ в Санкт-Петербурге.

НТЦ «Механотроника» – один из лидеров в области разработки и производства микропроцессорных устройств защиты и автоматизации объектов электроэнергетики. Более 35 лет предприятие является инновационным разработчиком и надежным поставщиком интеллектуальных устройств на рынок России и стран СНГ.