«Систэм Электрик» объявляет о запуске обновленной платформы регулятора реактивной мощности серии КР-101

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, запускает обновленную платформу регулятора реактивной мощности серии КР-101, предназначенную для автоматической регулировки устройства компенсации реактивной мощности в низковольтной распределительной сети, от бренда Dekraft.

Регулятор серии КР-101 может применяться на промышленных предприятиях и производственных объектах. Устройство позволяет достичь заданного пользователем коэффициента мощности, повышает эффективность силового трансформатора, уменьшает потери в линии и улучшает качество электроэнергии.

Панель управления интуитивно понятна и удобна в настройке, параметры сети отображаются на светодиодном дисплее. Схема подключения регулятора размещена на корпусе устройства, что упрощает монтаж и предотвращает ошибки при подключении. Индикация показывает режим работы, нарушения в сети, включение ступеней конденсаторной батареи.

Номинальное напряжение питающей сети для регулятора серии КР-101 составляет 220В или 380В переменного тока, поэтому устройство может применяться для компенсации реактивной мощности как в однофазной, так и в трехфазной сетях.

В устройстве используется управляющий микроконтроллер на основе передовых технологий, поддерживающий обновление программного обеспечения для расширения функциональности, повышения точности и обеспечения стабильной работы.

Регулятор реактивной мощности серии КР-101 работает по аппаратному стандарту RS485 и поддерживает протокол сообщений MODBUS-RTU.