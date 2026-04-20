«Систэм Электрик» объявляет старт продаж модульных автоматических выключателей серии ВА-203

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о старте продаж модульных автоматических выключателей серии ВА-203 от бренда Dekraft. Ассортимент включает в себя устройства с номинальными токами от 6 до 100 А с предельной номинальной отключающей способностью Icu в 15 кА.

Автоматические выключатели предназначены для применения в электрических цепях переменного тока с целью их защиты при перегрузках и токах короткого замыкания.

Ключевые конструктивные особенности модульных автоматических выключателей серии ВА-203: механизм мгновенной коммутации, окно индикации реального положения контактов и монолитная лицевая панель. Также устройства оснащены боковыми каналами охлаждения, которые повышают стабильность работы при высоких температурах окружающей среды.

Выключатели на номиналы 6-10 А отличаются компактными размерами и могут соединяться шиной FORK. Для аппаратов на 16-100 А клеммы увеличены до 50 мм² для упрощения монтажа. Все устройства серии полностью совместимы с корпусами и оболочками Dekraft и Systeme Electric.

Выключатели подходят для установки в вводно-распределительных устройствах, распределительных щитках (квартирных и этажных), в электрощитах общественных зданий – детских дошкольных учреждениях, учебных учреждениях, спортивных центрах, гостиницах, санаториях, ресторанах, магазинах, АЗС, административных зданиях, производственных помещениях и т. д. Гарантия на устройства – 3 года.