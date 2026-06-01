«Систэм Электрик» объявляет старт продаж своей первой безрамочной серии розеток и выключателей Systeme Infinity

Российская компания «Систэм Электрик», разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, открывает продажи первой безрамочной серии электроустановочных изделий Systeme Electric в дизайнерском сегменте – Systeme Infinity.

Отсутствие рамок, ультратонкий профиль и плавные линии клавиш создают эффект «растворения» на стене. В отличие от классических «рамочных» серий Systeme Infinity позволяет собирать неограниченное количество постов по горизонтали и вертикали – универсальное решение для любого пространства современных интерьеров.

Лицевые поверхности всех изделий серии выполнены из матового стекла, устойчивого к загрязнениям и царапинам. Это не только создает элегантный внешний вид, но и обеспечивает долговечность. Окраска обратной поверхности стекла выполнена в шести трендовых оттенках, перекликающихся с пейзажами российской природы: арктический лед, песчаный берег, таежное утро, полярная ночь, вулканический пепел и стальное небо.

На старте продаж Systeme Infinity имеет по 27 функций во всех шести цветах, включая одно-, двух- и трехклавишные переключатели, нажимные выключатели, розетки с зарядным устройством USB тип С+А, одинарные и двойные розетки RJ-45 категорий 6 и 5e, диммеры TRIAC, встраиваемую LED-подсветку с датчиком движения, выключатели жалюзи, карточный выключатель. Этот ассортимент в ближайшие несколько месяцев пополнится термостатом для теплых полов и некоторыми другими функциями.

Особое внимание при создании устройств было уделено удобству монтажа. Точное выравнивание изделий при многопостовой установке обеспечивается конструкцией «шип/паз» в специализированных монтажных коробках, предназначенных как для сплошных, так и для полых стен. Внутри коробок предусмотрено больше места для размещения кабеля и умных реле. Такой подход экономит время электриков и снижает риск ошибок при установке.

Седловидные клеммы обеспечивают надежную фиксацию и хороший контакт без повреждения жил подведенного кабеля. Основные контактные группы выполнены из фосфористой бронзы (сплав меди с оловом), которая превосходит латунь (медь и цинк) по прочности, эластичности и коррозионной стойкости.