«Систэм Электрик» объявляет старт продаж универсальных умных выключателей AtlasDesign Smart

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, сообщает о старте продаж универсальных умных выключателей, расширяющих ассортимент линейки AtlasDesign Smart. Благодаря совместимости с платформой Умного дома Сбер выключатели поддерживают голосовые команды с помощью интеллектуальных колонок Сбер, работу через мобильное приложение, настройку по расписанию и сценарии автоматизации.

Линейка AtlasDesign Smart — проект «Систэм Электрик» и SberDevices. Умные розетки, выключатели и термостаты выполнены в едином классическом дизайне, легко монтируются, не требуют сложных настроек, экономят электроэнергию и повышают уровень комфорта благодаря автоматизации и голосовому управлению.

Новинка в серии AtlasDesign Smart позволяет легко заменить обычный выключатель на умный в любом доме. Ключевая особенность устройств – возможность подключения как с нейтралью, так и без нее.

Умные выключатели совместимы со всей серией AtlasDesign от Systeme Electric и сохраняют все основные преимущества линейки AtlasDesign Smart: три вида нажатия для различных сценариев, настройку цвета и яркости индикатора.

Устройства поддерживают протокол Zigbee 3.0, благодаря которому сценарии работают даже без связи с интернетом. Выключатели доступны в двух оттенках: белый и карбон.

Для управления необходимо приобрести умный хаб Sber или умную колонку SberBoom Home, а также установить на смартфон приложение для управления умным домом.