«Систэм Электрик» оснастила «Квартал Ю» в Иннополисе светотехникой и датчиками движения

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, осуществила поставку оборудования для обеспечения безопасного и надежного электроснабжения нового жилого комплекса «Квартал Ю» в городе Иннополис (Республика Татарстан). В проекте использована продукция собственных брендов компании – Systeme Electric и Dekraft.

«Квартал Ю» расположен в самом молодом и технологичном городе России, где ключевыми ценностями являются комфорт, удобство и современная инфраструктура. Проект включает в себя не только жилые дома, но и развитую общественную среду: парковую зону, пешеходный бульвар, объекты коммерческой и социальной инфраструктуры. Особое внимание уделено благоустройству дворов с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и озелененными паркингами.

Для освещения подземной автостоянки жилого комплекса были применены линейные светильники бренда Dekraft серии ДСП-301, предназначенные для среднего и низкого подвеса (3-6 метров). Наличие степени защиты IP65 делает данную модель светильников подходящей для применения в зонах с повышенными требованиями к пыле- и влагозащите. Опаловые рассеиватели из поликарбоната обеспечивают равномерное и комфортное светораспределение, а возможность сквозной проводки упрощает монтаж и повышает надежность системы.

Для управления освещением в бытовых помещениях квартала были установлены современные потолочные датчики движения Systeme Electric серии AtlasDesign. Эти устройства автоматически включают свет при обнаружении движения или звука, обеспечивая энергоэффективность и дополнительный комфорт для жителей. Датчики обладают широкой зоной охвата (360°) и дальностью обнаружения до 6 метров. Важной особенностью является их гибкая настройка: пользователи могут регулировать время задержки выключения, порог освещенности и уровень чувствительности к звуку.

Решения «Систэм Электрик» не только обеспечивают надежное электроснабжение, но и способствуют созданию безопасной, энергоэффективной и технологичной среды для жителей «Квартала Ю».