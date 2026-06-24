«Систэм Электрик» оснастила жилой комплекс «Бадаевский» в Москве своим оборудованием

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, осуществила поставку оборудования Dekraft и розеток и выключателей серии AtlasDesign для оснащения жилого комплекса «Бадаевский» на набережной Тараса Шевченко девелоперской компании Capital Group.

«Бадаевский» от Capital Group известен своей архитектурой от лауреатов Притцкеровской премии Herzog & de Meuron. Проект объединяет исторические корпуса Бадаевского пивоваренного завода и новое жилое пространство, которое возвышается над землей на 35-метровых колоннах, открывая панорамные виды на Москву.

«Систэм Электрик» сотрудничает с Capital Group по ряду объектов, включая Capital Towers. В ходе строительства жилого комплекса «Бадаевский» был применен широкий спектр оборудования низкого напряжения и конечного распределения Dekraft для главных распределительных щитов (ГРЩ) 4000 А, а также для вводно-распределительных устройств (ВРУ) и этажных щитов.

Кроме того, в местах общего пользования были использованы электроустановочные изделия серии AtlasDesign. Розетки и выключатели органично вписываются в концепцию жилого комплекса и обеспечат удобство в ежедневном использовании резидентами. Продукция выпускается в Республике Марий Эл на заводе «Потенциал» (входит в Группу «Систэм Электрик»), одном из крупнейших предприятий по производству электроустановочных изделий в России и СНГ.