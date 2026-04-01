«Систэм Электрик» оснастила ЖК «Андерсен Парк» в Тюмени оборудованием бренда Dekraft

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, осуществила поставку оборудования бренда Dekraft и розеток и выключателей серии Blanca для оснащения жилого комплекса «Андерсен Парк» девелопера 4D.

4D – застройщик Тюмени, работающий на рынке недвижимости с 2008 года. Проекты девелопера отличаются современной стилистикой, экологичными материалами, зонированием дворов и функциональной эргономикой мест общего пользования. ЖК «Андерсен Парк» – флагманский проект компании.

«Систэм Электрик» поставила на объект широкий спектр продукции Dekraft. В состав решения вошли воздушные автоматические выключатели, автоматические выключатели в литом корпусе, модульное оборудование для вводно-распределительных устройств (ВРУ) и этажных щитов.

Дополнительно в проекте были использованы розетки и выключатели серии Blanca от бренда Systeme Electric. Электроустановочные изделия, выпускаемые заводом «Потенциал», одним из крупнейших производителей этой продукции в России и СНГ, органично вписываются в концепцию комплекса и обеспечивают удобство в ежедневном использовании.