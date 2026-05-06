«Систэм Электрик» оснастила ЖК MOD девелопера MR Group своим оборудованием

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, осуществила поставку оборудования для оснащения премиального жилого комплекса MOD в Москве.

MR Group – один из лидеров в девелопменте жилой и коммерческой недвижимости. Компания работает на российском рынке с 2003 года и является одной из крупнейших по объему строительства и продаж жилой и коммерческой недвижимости в России. Девелопер входит в число лидеров рынка по уровню инноваций и цифровизации.

«Систэм Электрик» поставила для ЖК MOD широкий спектр продукции Dekraft. В состав решения вошли воздушные автоматические выключатели и автоматические выключатели в литом корпусе, а также модульное оборудование для главного распределительного щита (ГРЩ) на 4000 А, вводно-распределительных устройств (ВРУ) и этажных щитов.

Также в проекте применены электроустановочные изделия серии AtlasDesign производства завода «Потенциал» (входит в состав «Систэм Электрик»). Розетки и выключатели, выполненные в белом цвете, карбоне и алюминии, были подобраны для гармоничного сочетания с дизайнерскими интерьерами комплекса, обеспечивая не только функциональность, но и эстетическое соответствие концепции ЖК MOD.