«Систэм Электрик» оснастила ЖК WAVE «Группы ЛСР» оборудованием для распределения электроэнергии

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), ведущий производитель оборудования и ПО в области распределения электроэнергии и автоматизации, поставила комплексное решение для жилого квартала WAVE в Москве.

Проект WAVE расположен между двух крупнейших акваторий столицы: Борисовских прудов и Москвы-реки. Первая очередь строительства включает в себя четыре корпуса, названные как оттенки морской волны: AZURE, BONDI, INDIGO и SAPPHIRE. Вторая объединяет уже семь зданий, среди которых три 30-этажных видовых корпуса. В отделке домов используют сочетания стемалита, клинкерного кирпича, алюминия и натурального камня.

В рамках проекта для обеспечения надежной работы главного распределительного щита и вводно-распределительных устройств на объект были поставлены модульное оборудование City9 Set и воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB на токи до 4000 A, cборка которых производится на заводе «СЭЗЭМ» в Ленинградской области (входит в Группу компаний «Систэм Электрик»). Также для защиты сетей были применены автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB на токи до 630 А.

Кроме того, в реализованном решении был использован шинопровод SystemeLine B 4000 А, предназначенный для передачи и распределения электроэнергии.

Места общего пользования в ЖК WAVE оснащены розетками и выключателями одной из самых популярных в России серий электроустановочных изделий AtlasDesign в универсальном белом цвете.