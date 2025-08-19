«Систэм Электрик» поддержала Гражданский форум Ленобласти

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приняла участие в оценке социальных проектов в рамках Гражданского форума Ленинградской области «Команда 47».

Программа мероприятия объединила открытый диалог с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, деловые встречи с представителями Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив и Министерства экономического развития России, лекции, бизнес-игры, образовательный модуль, благотворительный концерт и фестиваль НКО.

На форуме состоялись презентация и награждение лучших региональных грантовых проектов, в оценке которых в качестве эксперта поучаствовала «Систэм Электрик».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

Я всегда приветствую общение в некоммерческом секторе, в общественных организациях волонтерских, потому что вы, в отличие от нас, не отягощены определенными рамками. Вы свободнее в принятии решений, и более творчески подходите к их реализации. Сегодня часть проектов, которые вы здесь представляете, это проекты, которые, конечно же, должны быть поддержаны, реализованы, и в случае, если они состоятся, их должны подхватывать и уже реализовывать на коммерческой основе

В июне «Систэм Электрик» и Правительство Ленинградской области договорились о поддержке третьего регионального конкурса грантов. Соответствующий документ на Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В приоритете для компании – три грантовых направления: преемственность поколений (работа с молодежью, развитие добровольчества и волонтерства), крепкая семья (проекты в сфере семьи, материнства, отцовства, детства и укрепление традиционных ценностей), созидательный труд (благоустройство, повышение финансовой грамотности).