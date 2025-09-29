«Систэм Электрик» подготовила реальные бизнес-кейсы с использованием ИИ для студенческого IT-хакатона Сбера

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представит продвинутые технологические задачи и поможет студентам погрузиться в работу над реальными кейсами на IT-хакатоне Сбера.

Хакатон «AI-импульс» будет проводиться Центром исследований и разработки Сбера на площадке Школы 21 в Нижнем Новгороде (ул.Тургенева,30) с 27 по 28 октября. Участниками хакатона могут стать команды до 4 человек, состоящие из студентов 3-4 курсов бакалавриата и магистратуры. Они будут работать над созданием инновационных разработок с использованием возможностей искусственного интеллекта.

Насыщенная программа мероприятия включает в себя активную работу с экспертами «Систэм Электрик» и Сбера. Участники смогут продемонстрировать свои навыки и предложить свое решение для взаимодействия с лидерами различных отраслей и миллионами пользователей. Победители и призеры хакатона получат ценные призы, а также возможность пройти стажировку в «Систэм Электрик» и Сбере.

Партнерами IT-хакатона также будет СберТех.

Участие в хакатоне – бесплатное, необходима регистрация: https://sberstudent.ru/aihackathon/

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

«Систэм Электрик» подготовила реальные практические кейсы, которые отражают высокий уровень применения элементов ИИ в нашей компании в тех областях, где это эффективно, и в целом наш подход – стремиться быть максимально цифровыми в процессах и в наших продуктах. Внедряя перспективные технологии, мы стараемся учитывать весь существующий потенциал и подходим к этому рационально. В «Систэм Электрик» есть собственный акселератор ИИ-проектов. Под руководством опытных менторов наши сотрудники осваивают современные инструменты и учатся внедрять на их основе свои инициативы в востребованных областях. В хакатоне Сбера мы поможем вовлечь молодых талантливых инженеров и разработчиков в эту деятельность и усилить их ценные навыки