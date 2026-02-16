«Систэм Электрик» показала новинки оборудования для инфраструктуры ЦОД на форуме IT-Ось

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приняла участие в VII технологическом форуме IT-Ось для представителей ИТ-отрасли и высокотехнологичных компаний.

В рамках форума первый заместитель генерального директора по рынку «ИТ-решения» «Систэм Электрик» Роман Шмаков рассказал в прямом эфире радио «ЭХО лОсей» о фокусе на локализацию архитектурных решений, ПО, элементов, логического управления и критических компонентов.

На выставке эксперты «Систэм Электрик» продемонстрировали источник бесперебойного питания нового поколения Smart-Save Online SRT G2 и рассказали об истории его разработки. Это электробезопасные, энергоэффективные ИБП с большим набором коммуникационных интерфейсов уже «на борту», подходящие не только для ИТ-инфраструктуры.

Кроме того, гости форума смогли ознакомиться вживую c устройством мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz, которое в режиме реального времени осуществляет мониторинг факторов риска в ИТ-инфраструктуре и является ключевым компонентом общей стратегии повышения эксплуатационной готовности и предотвращения простоев для ИТ-объекта, с серверным шкафом Uniprom Rack, созданным с учетом потребностей заказчиков и многолетней экспертизы в области решений для инженерной инфраструктуры центров обработки данных, а также стоечными блоками распределения питания серии Uniprom Rack PDU.