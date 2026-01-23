«Систэм Электрик» покажет решения для ОВиК на AIRVent-2026!

Опубликовано: 23.01.2026

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, принимает участие в международной выставке оборудования, технологий и услуг для вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения бытовых, коммерческих и промышленных объектов AIRVent.

В этом году AIRVent пройдет 3-6 февраля на площадке МВЦ «Крокус Экспо» в 15 зале павильона №3. Ведущие производители и поставщики представят свои лучшие решения и инновационные технологии для индустрии климата.

«Систэм Электрик» приглашает профессионалов отрасли посетить стенд № D5097. Здесь будут представлены продукты и комплексные решения для ОВиК брендов Systeme Electric, Dekraft и Systeme Soft, разработанные в соответствии с требованиями отечественного рынка.

Гости выставки увидят:

  • преобразователи частоты SystemeVar Hertz с пожарным режимом, который может управлять инженерными объектами, промышленными насосами, вентиляторами и компрессорами;
  • SystemeVar Cabinet — комплектные преобразователи частоты в шкафном исполнении IP54;
  • программируемые логические контроллеры SystemePLC S172​; 
  • интеллектуальные реле SystemePLC SR​;
  • устройства управления и сигнализации SystemeSig, в том числе, герметичные кнопки со степенью защиты IP66;
  • сенсорные панели оператора SystemeHMI SGU​;
  • SystemeBMS — комплексный подход к реализации проектов АСУЗ;

 

  • широкую гамму пускорегулирующей аппаратуры SystemePact M;
  • серию модульного оборудования City9 Set и флагманскую линейку Systeme9, созданную на базе 10 кА для промышленной платформы;
  • SystemeNSB — универсальный навесной шкаф для размещения компонентов электрораспределения, автоматизации и прочих систем.

 

  • комплексное предложение бренда Dekraft для систем электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслей, в том числе обновленный распределительный навесной щит с монтажной панелью (ЩРНМ).

 

  • российское ПО для автоматизации и диспетчеризации систем промышленных и гражданских объектов бренда Systeme Soft.

AIRVent пройдет по адресу: г. Красногорск, ул. Международная, 16, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 15. Стенд «Систэм Электрик» № D5097.

Официальный сайт мероприятия: https://airventmoscow.ru

