«Систэм Электрик» покажет решения для ОВиК на AIRVent-2026!

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, принимает участие в международной выставке оборудования, технологий и услуг для вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения бытовых, коммерческих и промышленных объектов AIRVent.

В этом году AIRVent пройдет 3-6 февраля на площадке МВЦ «Крокус Экспо» в 15 зале павильона №3. Ведущие производители и поставщики представят свои лучшие решения и инновационные технологии для индустрии климата.

«Систэм Электрик» приглашает профессионалов отрасли посетить стенд № D5097. Здесь будут представлены продукты и комплексные решения для ОВиК брендов Systeme Electric, Dekraft и Systeme Soft, разработанные в соответствии с требованиями отечественного рынка.

Гости выставки увидят:

преобразователи частоты SystemeVar Hertz с пожарным режимом, который может управлять инженерными объектами, промышленными насосами, вентиляторами и компрессорами;

SystemeVar Cabinet — комплектные преобразователи частоты в шкафном исполнении IP54;

программируемые логические контроллеры SystemePLC S172​;

интеллектуальные реле SystemePLC SR​;

устройства управления и сигнализации SystemeSig, в том числе, герметичные кнопки со степенью защиты IP66;

сенсорные панели оператора SystemeHMI SGU​;

SystemeBMS — комплексный подход к реализации проектов АСУЗ;

широкую гамму пускорегулирующей аппаратуры SystemePact M;

серию модульного оборудования City9 Set и флагманскую линейку Systeme9, созданную на базе 10 кА для промышленной платформы;

SystemeNSB — универсальный навесной шкаф для размещения компонентов электрораспределения, автоматизации и прочих систем.

комплексное предложение бренда Dekraft для систем электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслей, в том числе обновленный распределительный навесной щит с монтажной панелью (ЩРНМ).

российское ПО для автоматизации и диспетчеризации систем промышленных и гражданских объектов бренда Systeme Soft.

AIRVent пройдет по адресу: г. Красногорск, ул. Международная, 16, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 15. Стенд «Систэм Электрик» № D5097.

Официальный сайт мероприятия: https://airventmoscow.ru