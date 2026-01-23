«Систэм Электрик» покажет решения для ОВиК на AIRVent-2026!

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, принимает участие в международной выставке оборудования, технологий и услуг для вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения бытовых, коммерческих и промышленных объектов AIRVent.
В этом году AIRVent пройдет 3-6 февраля на площадке МВЦ «Крокус Экспо» в 15 зале павильона №3. Ведущие производители и поставщики представят свои лучшие решения и инновационные технологии для индустрии климата.
«Систэм Электрик» приглашает профессионалов отрасли посетить стенд № D5097. Здесь будут представлены продукты и комплексные решения для ОВиК брендов Systeme Electric, Dekraft и Systeme Soft, разработанные в соответствии с требованиями отечественного рынка.
Гости выставки увидят:
- преобразователи частоты SystemeVar Hertz с пожарным режимом, который может управлять инженерными объектами, промышленными насосами, вентиляторами и компрессорами;
- SystemeVar Cabinet — комплектные преобразователи частоты в шкафном исполнении IP54;
- программируемые логические контроллеры SystemePLC S172;
- интеллектуальные реле SystemePLC SR;
- устройства управления и сигнализации SystemeSig, в том числе, герметичные кнопки со степенью защиты IP66;
- сенсорные панели оператора SystemeHMI SGU;
- SystemeBMS — комплексный подход к реализации проектов АСУЗ;
- широкую гамму пускорегулирующей аппаратуры SystemePact M;
- серию модульного оборудования City9 Set и флагманскую линейку Systeme9, созданную на базе 10 кА для промышленной платформы;
- SystemeNSB — универсальный навесной шкаф для размещения компонентов электрораспределения, автоматизации и прочих систем.
- комплексное предложение бренда Dekraft для систем электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслей, в том числе обновленный распределительный навесной щит с монтажной панелью (ЩРНМ).
- российское ПО для автоматизации и диспетчеризации систем промышленных и гражданских объектов бренда Systeme Soft.
AIRVent пройдет по адресу: г. Красногорск, ул. Международная, 16, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 15. Стенд «Систэм Электрик» № D5097.
Официальный сайт мероприятия: https://airventmoscow.ru