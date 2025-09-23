«Систэм Электрик» покажет умный дом, цифровой двойник и коммерческое освещение на Interlight-2025

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, представит концептуальный стенд «Умное здание – от умной розетки до цифрового двойника» на выставке Interlight | Smart City & Home 2025, которая состоится 21-24 октября в «Крокус Экспо» в 5 и 8 залах второго павильона.

Interlight – это международный проект, объединяющий профессионалов в области освещения, автоматизации зданий, умного города, дома и систем безопасности.

На стенде «Систэм Электрик» № 8H20 представит новинки и ключевые продукты – электроустановочные изделия, модульное оборудование, решения автоматизации Systeme Electric и программное обеспечение Systeme Soft, а также оборудование бренда Dekraft.

В пространстве «умной квартиры» гости выставки увидят:

коллаборацию Systeme Electric и SberDevices – умные устройства из линейки AtlasDesign Smart, в том числе умные розетки и выключатели, которые легко монтируются, а также автоматизируют управление светом и электроэнергией в доме;

новый сценарный выключатель в серии ArtGallery, лауреата премии «Лучший промышленный дизайн России»;

одну из самых продаваемых в России линеек AtlasDesign в различных стилях;

коллекции Glossa и Blanca;

новые рамки ArtGallery Pure из натуральных материалов;

системы трековых розеток MultiTrack;

каучуковые вилки и розетки MultiSet;

теплые полы STEP TURBO и STEP BALANCE;

розеточные лючки MultiDesk.

Кроме того, на стенде будут демонстрироваться:

серия модульного оборудования City9 Set для качественной сборки в жилищном и гражданском строительстве и флагманская линейка Systeme9 для промышленного применения и критически важных объектов;

комплексное предложение бренда Dekraft, включая модульное оборудование, светотехнику для торговых залов и общественных пространств;

цифровой двойник здания – российское ПО бренда Systeme Soft;

комплексное предложение для управления зданиями: от систем управления комфортом в помещениях до автоматизации и диспетчеризации инженерных систем;

архитектура передачи данных для сетей низкого напряжения, построенных на силовых выключателях SystemePact, модульном оборудовании Systeme9 и беспроводных датчиках контроля электрической энергии и температуры SystemeMeters.

Interlight-2025 пройдет в офлайн-формате по адресу: Красногорск (Московская область), Международная ул., 18, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон №2. Стенд «Систэм Электрик» № 8H20, зал 8.