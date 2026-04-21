«Систэм Электрик» получила патент на изобретение механизмов с быстрозажимными клеммами для розеток и выключателей

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, получила патент на технологию производства быстрозажимных клемм, которая значительно облегчает монтаж розеток и выключателей, а также обеспечивает высокий уровень безопасности.

Патент зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

В 2024 году «Систэм Электрик» первой в России освоила технологию производства быстрозажимных клемм на своем заводе «Потенциал». На сегодняшний день она является единственной полностью российской разработкой такого типа. Быстрозажимная платформа доступна в сериях розеток и выключателей AtlasDesign, ArtGallery и Glossa, которые в числе других продуктов «Систэм Электрик» включены в Реестр российской промышленной продукции.

Компания «Систэм Электрик» является одним из крупнейших производителей электроустановочных изделий в России и СНГ и достигла уровня локализации производства 97%, а по некоторым группам конечной продукции – 100% на заводе «Потенциал», системообразующем предприятии Республики Марий Эл.

Для работы с механизмами с быстрозажимными клеммами не требуется использовать специальные инструменты, достаточно просто вставить провод в клемму и зафиксировать его с помощью специального зажима. Такие механизмы позволяют сэкономить до 25% времени при монтаже. При установке 200 постов экономия может составить до 6 часов.

Легкость монтажа повышается за счет конических отверстий для эргономичного ввода проводов и никелированного заземляющего контакта. Клеммы не требуют протяжки в процессе эксплуатации, а высокая механическая прочность зажима обеспечивает надежность работы.

Клеммы изготавливаются из высококачественных материалов. Токопроводящая часть выполнена из латуни, прижимная пружина – из нержавеющей стали, а в розетках с заземлением используется никелированный заземляющий контакт.