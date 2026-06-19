«Систэм Электрик» помогает студентам Горного университета осваивать навыки рабочих профессий

Российская компания «Систэм Электрик», разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, участвует в реализации стратегического проекта Санкт-Петербургского горного университета по освоению студентами навыков рабочих специальностей – будущие энергетики и автоматчики получают квалификацию электромеханика, обучаясь собирать и программировать промышленные шкафы управления.

«Систэм Электрик» и Санкт-Петербургский горный университет в 2026 году отмечают десятилетие сотрудничества. К юбилею организованы и проводятся более 100 совместных мероприятий: от профильных экскурсий и лекций до выездных практических сессий на базе НТЦ «Механотроника», предприятия «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок», посещения других объектов компании, а также площадок партнеров в Москве. Общий охват аудитории составил более 4500 студентов.

В настоящее время на кафедре электроэнергетики и электромеханики Горного университета студенты направлений «Электроснабжение», «Электропривод и автоматика», «Электрификация и автоматизация горного производства» осваивают программу профессиональной подготовки по профессии рабочего «Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования» 3-го разряда. Учебная программа профессии электромеханика рассчитана на 144 академических часа, из которых 100 отведены на практические занятия и самостоятельную работу в лабораториях.

В рамках проекта «Систэм Электрик» передала университету комплекс оборудования для сборки современных систем управления электроприводом.

Инга Батманова, директор по внешним связям «Систэм Электрик»:

Две трети программы посвящены практической работе с современным оборудованием, которое может быть интегрировано в автоматизированные системы управления технологическими процессами на действующих объектах. Такой подход гарантирует, что из стен Горного университета на предприятия ведущих отраслей промышленности придут инженеры, способные не только спроектировать систему автоматизации, но и работать с ней в полевых условиях

Дмитрий Петраков, проректор по образовательной деятельности Горного университета: