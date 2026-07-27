«Систэм Электрик» поставила комплексное решение для научно-исследовательского центра компании «Август»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, поставила комплекс оборудования в новый научный центр для агроисследований ГК «Август» в подмосковном наукограде.

АО Фирма «Август» – ведущий российский разработчик, производитель и поставщик химических средств защиты растений. Новый научно-исследовательский центр компании, расположенный на территории 6,9 га в Черноголовке, специализируется на проведении фундаментальных и прикладных исследований по химическому, биологическому и биотехнологическому направлениям с целью разработки инновационных решений в сфере агропроизводства и смежных с ним отраслей. Он обеспечивает полный цикл исследовательской деятельности: от экспериментов на молекулярном уровне до выпуска опытных партий продуктов.

«Систэм Электрик» поставила для НИОКР-центра комплексное решение по распределению электроэнергии и автоматизации. Энергоснабжение обеспечивают воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB на токи от 400 А и автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB на токи от 16 до 630 А. Аппараты применяются для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков.

В состав поставки также вошло щитовое оборудование бренда Dekraft, включая аппараты в литом корпусе и навесные шкафы для сборки силовых щитов и щитов управления, а также модульное оборудование City9 Set. Кроме того, применяются панели оператора SystemeHMI с дисплеями от 4,3 до 15,6 дюйма для построения эффективных систем управления и светосигнальная арматура SystemeSig, включающая кнопки, переключатели и сигнальные лампы.