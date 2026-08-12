«Систэм Электрик» поставила комплексное решение для санатория «Кристалл» «Группы ЛСР»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, поставила электротехническое оборудование и программное обеспечение для нового санатория международного уровня «Кристалл» в Сочи.

Первый за четверть века построенный с нуля сочинский санаторий «Кристалл» – часть национального проекта «Туризм и гостеприимство», главной задачей которого является повышение доступности, комфорта и безопасности путешествий по России.

Девелопером выступила «Группа ЛСР», с которой «Систэм Электрик» сотрудничает по широкому кругу проектов, в том числе ЖК «ЗИЛАРТ», ЖК «Вейв» и другие крупные объекты в Москве и регионах. «Кристалл» включает почти 350 номеров и современный медицинский центр с передовыми оздоровительными программами.

Для оснащения объекта «Систэм Электрик» поставила комплексное решение для распределения электроэнергии и автоматизации, охватывающее практически все уровни – от розеток до программного обеспечения. В составе поставки: воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB и автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB для главного распределительного щита и вводно-распределительных устройств, модульное оборудование City9 Set, продукция Dekraft для этажных щитов и свободно программируемые модульные контроллеры для автоматизации инженерных систем зданий SystemeHD.

Зоны общего пользования и номера санатория оснащены флагманской серией электроустановочных изделий AtlasDesign. Изделия выпускаются в Республике Марий Эл на заводе «Потенциал» (входит в «Систэм Электрик»), одном из крупнейших предприятий по производству электроустановочных изделий в России и СНГ.

Управление инженерными системами оздоровительного комплекса осуществляется с помощью программного обеспечения уровня SCADA Systeme Building Operation с поддержкой технологий IoT, IIoT и универсальных протоколов, включенного в Реестр российского программного обеспечения.