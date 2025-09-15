«Систэм Электрик» повысила свой ЭКГ-Рейтинг в 2025 году

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, укрепилась в ЭКГ-рейтинге (Экология. Кадры. Государство) – национальном стандарте деловой репутации бизнеса в России, утвержденном Росстандартом, набрав 125 баллов и поднявшись на две строчки.

В настоящее время «Систэм Электрик» занимает в ЭКГ-рейтинге 8 место из более чем 7 000 000 организаций. Компания удерживает наивысший уровень – ААА, который, помимо «Систэм Электрик», имеют менее 300 участников. Среди них структуры «Газпрома», «Сибура», «Лукойла», ГК «Росатом» и других лидеров российского рынка.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

Мы продолжили работу по стратегически важным для нас направлениям, включая индустриальное развитие наших заводов. Так, за три года мы проинвестировали более 1,5 млрд рублей в комплексную модернизацию инфраструктуры завода «Потенциал» (Республика Марий Эл) – одного из крупнейших производителей розеток и выключателей в СНГ. На ПМЭФ-2025 мы подписали новое соглашение о сотрудничестве с Правительством Республики Марий Эл, при этом социальные инвестиции и поддержка развития городской среды остаются важным приоритетом. В то же время мы укрепили исследовательские возможности НТЦ «Механотроника» в Санкт-Петербурге – наша компания является одним из российских лидеров в своем сегменте релейной защиты и автоматики, – а также нарастили ассортимент и уровень локализации производства на заводе «СЭЗЭМ» в Ленинградской области

Помимо экологичности, эффективности производства и высокого уровня бизнес-процессов, «Систэм Электрик» уделяет особое внимание качественной подготовке кадров и благополучию сотрудников. Сегодня сеть академических партнеров «Систэм Электрик» объединяет 16 инженерных вузов и 6 колледжей, где открываются научно-образовательные центры и ведется подготовка кадров не только для «Систэм Электрик», но и для отрасли в целом.

Алексей Кашаев добавил, что многие сотрудники при поддержке компании «Систэм Электрик» развивают волонтерское движение Green Team и ведут здоровый образ жизни. Компания активно передает лучший опыт, в частности, в рамках Грантового конкурса «Команда 47» – инициативы Администрации Ленинградской области. Все это обеспечивает синергетический эффект, позитивно влияющий на работу компании и развитие регионов присутствия «Систэм Электрик».

Первый заместитель Генерального директора «Систэм Электрик» Армен Бадалов:

«Систэм Электрик» является ответственным производителем и поставщиком экологичных, эффективных, современных российских технологий и оборудования, и активно участвует в реализации важнейших проектов в ТЭК и ЖКХ, металлургии, машиностроении, гражданском строительстве и других ключевых отраслях. Наши отечественные продукты и ПО применяются в большом количестве критически важных для страны проектов: Новый корпус Третьяковской галереи, предприятия «Северстали», завод Иркутской нефтяной компании, инновационный кампус «Квантум-парк» МГТУ им. Баумана, международный терминал аэропорта Хабаровска. Мы также являемся надежным поставщиком локализованного оборудования для «Северстали», «ФосАгро» и других компаний промышленности и топливно-энергетического комплекса. Это возлагает на нас особую ответственность как на производителя, работающего с лидерами ответственного бизнеса

ЭКГ-рейтинг (Экология. Кадры. Государство) – это российская система оценки бизнеса с точки зрения его благонадежности, социальной, экологической ответственности. Российская повестка устойчивого развития опирается на национальные цели, обозначенные Президентом – укрепление здоровья, поддержка семьи, экологическое благополучие, технологическое лидерство и цифровая трансформация – они становятся главным ориентиром устойчивого развития для государства и бизнеса.

В команду рейтинга входят Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ, Высшая школа экономики, крупнейшие ведомства и другие организации. Россия стала первой страной, определившей методику показателей в рамках ЭКГ-рейтинга на уровне национального стандарта (ГОСТ Р 71198–2023) для формирования рейтинга как «оценки здоровья» российского бизнеса.