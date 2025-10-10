«Систэм Электрик» представила флагманские решения для автоматизации и диспетчеризации зданий на FCI-2025 в МГСУ

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приняла участие в выставочной и деловой программах Международного научно-практического симпозиума FCI-2025 «Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития» в НИУ МГСУ.

Симпозиум проводился при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. В мероприятии принял участие заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, представители органов власти и эксперты отрасли. Главными темами стали цифровизация в строительстве, внедрение передовых технологий, обеспечение преемственности научных школ и подготовка профессиональных кадров.

«Систэм Электрик» представила комплексное решение для автоматизации зданий – ПО класса SCADA Systeme Platform и Systeme Building Operation, внесенное в Реестр российского ПО Минцифры РФ. Компания продемонстрировала на примере кампуса МГСУ возможности программного обеспечения по визуализации и диспетчеризации на уровне всех объектов и отдельных зданий.

Systeme Platform предназначено для построения быстродействующих и отказоустойчивых систем автоматизации и диспетчеризации масштабных объектов гражданского строительства, включая кампусы образовательных учреждений, аэропортовые комплексы, а также крупные административные и культурные сооружения, такие как Новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве. Ключевыми преимуществами Systeme Platform являются простота внедрения и обслуживания, высокая производительность, возможность проводить глубокий анализ исторических данных и данных в реальном времени, расширенные возможности интеграции со сторонними системами и мессенджерами, бесшовное масштабирование и другие.

Systeme Building Operation применяется для систем автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий и сооружений с поддержкой технологий IoT, IIoT и универсальных протоколов. Платформа отличается быстрой скоростью внедрения, простотой эксплуатации, а также расширенными возможностями видео, безопасности, интеграции с ИТ и глубокой аналитики.

«Систэм Электрик» активно взаимодействует с НИУ МГСУ как лидером в профессиональном образовании и научной деятельности. Ранее компания приняла участие в работе круглых столов «Цифровизация кампусов мирового уровня». Разработанная НИУ МГСУ Концепция кампусов мирового уровня ориентирована на интеграцию науки, образования и инновационного бизнеса в строительной и смежных отраслях. Она определяет стратегические цели и специализации кампуса, а также программы, реализуемые в сотрудничестве с индустриальными партнерами.