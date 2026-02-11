«Систэм Электрик» представила локализованные решения на техническом совещании компании «Россети Московский регион»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, стала участником ежегодного совещания ПАО «Россети Московский регион», посвященного итогам работы технического блока компании в 2025 году и задачам на 2026 год.

На мероприятии «Систэм Электрик» представила стенд с оборудованием производства собственных заводов компании («Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» и НТЦ «Механотроника») для электросетевого комплекса: воздушным выключателем SystemePact ACB, элегазовым моноблоком RME, устройствами релейной защиты и автоматики БМРЗ-150 и БМРЗ-60-VIP, регистратором дуговых замыканий ДУГА-О2 Нео, а также комплектной трансформаторной подстанцией КТПН 1250 в металлическом корпусе с элегазовым моноблоком RME типа IDI.

Кроме того, эксперты «Систэм Электрик» выступили с докладом, посвященном эволюции производства в России: от крупноузловой сборки к полномасштабной локализации.

Участники совещания, среди которых были руководители и специалисты филиалов ПАО «Россети Московский регион», оценили возможность непосредственного диалога с российскими производителями и ознакомления с оборудованием вживую.

Мероприятие позволило «Систэм Электрик» в очередной раз продемонстрировать надежность и высокую степень локализации продукции компании.